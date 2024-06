Joel Embiid prolongé par les Sixers dès cet été ?

Avec encore 106,6 millions de dollars sur les deux prochaines saisons, sans compter sa player option à quasiment 60 millions de dollars sur l’année 2027, Joel Embiid a de quoi voir venir à Philadelphie. Les Sixers pourraient néanmoins proposer à leur pivot une extension de contrat qui lui ferait gagner 59,7 millions, 64,5 millions et 69,3 millions entre les saisons 2027 et 2029 d’après Keith Pompey de The Philadelphia Inquirer. Choix logique ou grosse erreur ?

C’est le 18 juillet que s’ouvrira la fenêtre de négociations pour les 76ers. Alors que leur intersaison risque déjà d’être chargée, entre négociations de Free Agency avec Kyle Lowry et Kelly Oubre Jr. notamment, sans parler du grand projet “convaincre Nicolas Batum de ne pas prendre sa retraite“, les Sixers vont en plus probablement négocier une extension de contrat avec leur ancien MVP Joel Embiid. L’extension qui sera proposée à Jojo représente quand même 193,5 millions de dollars, et Joel Embiid a tout de même manqué un total de 396 matchs depuis son arrivée dans la ligue en 2014. A 30 ans passés, il serait logique de ne pas donner autant d’argent à un joueur dont le jeu tourne autour de son physique et qui a quasiment raté l’équivalent de cinq saisons régulières. Mais dans le cas de Joel Embiid, c’est un peu différent.

Oui Joel Embiid fait au moins 2m13 pour 128 kg, va sur ses 31 ans et continue de faire du dribble and drive à tout bout de champ, mais est-il possible de ne pas lui donner son blé ? Pas vraiment si les Sixers sont autant dans le win now qu’ils le prétendent. La saison 2025 des 76ers pourrait représenter leur dernière vraie chance d’aller jusqu’au titre. Les Sixers ont moult dossiers à gérer, des free agents à signer, un Tyrese à garder, Tobias Harris à expulser, mais le plus important d’entre tous, ça pourrait bien être Joel à prolonger.

The 76ers could sign Joel Embiid to a 3-year, $193M extension this summer, per @PompeyOnSixers

Should they do it? 👀 pic.twitter.com/6SLRQ5FDQj

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 4, 2024

Il va falloir trouver un juste équilibre entre repos et matchs joués pour que leur star arrive à la fin de la saison à 100 %, mais les Sixers ne peuvent pas ne pas prolonger Joel Embiid. Même s’il n’atteindra probablement pas la barre des 72 matchs joués cette saison.

Le Process nous a sorti une saison régulière XXL, certes avec seulement 39 matchs joués, mais avec un niveau de domination rarement vu. 34,7 points de moyenne (career-high), 11 rebonds, 5,6 passes (career-high), 1,7 contre, 1,2 interception (career-high) en 33 minutes par soir. 52,9% aux tirs, 38,8% à 3-points (career-high) et 88,3% aux lancers (career-high), tout en étant potentiellement le défenseur le plus complet de la ligue. Du lourd. Le clair favori pour le MVP qui emmenait ses Sixers sur les bases d’une saison à 62 victoires avant sa blessure au genou gauche.

Oui sur un petit échantillon, mais Joel proposait tout de même le meilleur basket de sa carrière et frôlait le club des 50-40-90. Un joueur capable d’envoyer 70 points en jouant 36 minutes, de toute façon, ça se prolonge. Il sera éligible à une année supplémentaire l’an prochain, mais c’est maintenant que les Sixers vont vouloir prolonger leur intérieur. Avec Tyrese Maxey qui devrait être resigné sur cinq ans pour 205 millions de dollars, leurs cinq premiers tours de Draft pour trader du role player et les 65 millions qu’ils peuvent proposer à un Paul George, Jimmy Butler ou LeBron James à la Free Agency qui démarre le 30 juin, l’été va être chargé à Philly.

Oui, il touchera presque 70 millions la saison à 35 ans, mais les Sixers ne peuvent pas vraiment se permettre d’envoyer le message à Joel Embiid de ne pas le prolonger dès maintenant. Embiid a tout de même une mission dont il doit s’acquitter, enfin aller en Finales et ramener un titre à Philadelphie.

Source texte : The Philadelphia Inquirer