Joel Embiid : un retour pour la dernière semaine de saison régulière ?

Victime d’une grosse blessure au ménisque fin janvier, Joel Embiid espère revenir cette saison et si possible à un niveau proche du niveau MVP qu’il possédait avant d’aller à l’infirmerie. Mais pour ça, va falloir patienter encore un peu.

Il y a quelques semaines, on apprenait que les Sixers espéraient un retour de Joel Embiid vers la fin du mois de mars. Mais visiblement c’était un peu trop optimiste.

D’après Ramona Shelburne d’ESPN, le MVP en titre n’est “pas proche” d’un retour à l’heure de ces lignes, et le meilleur des scénarios serait que Joel revienne pour la dernière semaine de la saison régulière (8-14 avril).

Le pivot star des Sixers se contente pour l’instant de petits workouts individuels et a donc encore plusieurs étapes à franchir avant de potentiellement retrouver les parquets. Un retour pour la dernière semaine de régulière lui donnerait entre trois et cinq matchs pour relancer la machine avant la postseason.

Où en seront les Sixers une fois que la saison régulière approchera de son terme début avril ? C’est la grande question à Philly.

Depuis la blessure de Joel Embiid à Golden State fin janvier, les hommes de Nick Nurse ont perdu 12 matchs sur 19 et ont dégringolé jusqu’à la septième place de la Conférence Est, synonyme de play-in tournament. Les Sixers (36 victoires – 29 défaites) ont un demi-match de retard sur Indiana (6e, 37-29), un match de retard sur Orlando (5e, 37-28) et deux sur les Knicks (4e, 38-27). Dans le même temps, Philadelphie n’a qu’un demi-match d’avance sur le Heat (8e, 35-29).

Tout reste donc à jouer à l’Est sur les spots 4 à 8, et tout reste possible pour les Sixers. Mais avec l’absence de Joel Embiid jusqu’à début avril minimum, on a de plus en plus de mal à voir Philly éviter le dangereux play-in.

