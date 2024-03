Stephen Curry de retour samedi face aux Lakers ?

Touché à la cheville face aux Bulls il y a un peu moins d’une semaine, Stephen Curry a manqué les deux derniers matchs des Warriors. Mais on pourrait le retrouver en tenue ce week-end pour le choc face aux Lakers.

Les dernières nouvelles sont encourageantes concernant Steph Curry.

D’après un communiqué des Warriors, le Chef a reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement, d’abord individuellement puis avec le reste du groupe vendredi à Los Angeles. Un nouveau point sera fait après la séance collective de vendredi pour voir si Curry peut retrouver les parquets dans la foulée.

Stephen Curry, who suffered a sprained right ankle during last Thursday’s game, has been cleared to resume on-court workouts in the Bay Area and is expected to join the team for practice in Los Angeles on Friday.

He will be re-evaluated again following Friday’s practice. pic.twitter.com/o4UoQaOJtv

— Golden State Warriors (@warriors) March 12, 2024

Car dans la foulée, il y a justement un match crucial face aux Lakers. Les Warriors et Los Angeles – respectivement 10e et 9e de l’Ouest – se battent pour intégrer (au moins) la première partie du tableau du play-in, qui donne une opportunité supplémentaire pour se qualifier en Playoffs. À l’heure de ces lignes, deux victoires séparent les Warriors (bilan de 34 succès – 30 défaites) des Lakers (36-30), tandis que Golden State a 2,5 matchs de retard sur le huitième Dallas.

Pas besoin de vous faire un dessin, le match Lakers – Warriors de samedi (1h30 du matin) risque de peser très lourd dans la balance. Et les Dubs auront besoin de Stephen Curry pour faire un gros coup.

Source texte : Warriors/ESPN