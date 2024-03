En réalisant une performance sensationnelle face aux Knicks cette nuit, Victor Wembanyama a prouvé une nouvelle fois qu’il était le futur de la NBA, et peut-être même déjà le présent. Wemby l’annonce : il fera bientôt partie des meilleurs joueurs de la Ligue.

40 points – 20 rebonds – 5 passes en tant que rookie, on n’avait pas vu ça depuis un demi-siècle. Victor Wembanyama vient tout simplement de sortir sa meilleure performance en carrière, une performance qui confirme plus que jamais sa grosse montée en puissance en NBA.

Pour le principal intéressé, c’est typiquement ce genre de perf’ XXL – contre un gros, et avec la victoire en prime – qui valide ce qu’il savait déjà : il a tout ce qu’il faut pour faire partie de l’élite.

“Je n’ai jamais vu autant de greatness (grandeur) avant cette saison. J’ai été témoin de tellement de greatness et je veux en faire partie. Cela a toujours été le cas, mais je veux de plus en plus, voyant que je suis capable de rivaliser avec ces gars-là. Je ne fais pas encore partie des meilleurs mais je suis sur la bonne voie. Je le sais et je vais y arriver un jour, bientôt.”

Victor Wembanyama n’a pas seulement rivalisé contre Jalen Brunson (meneur All-Star des Knicks) et ses 62 points cette nuit, il a carrément porté les Spurs vers la victoire contre l’une des trois meilleures équipes de l’Est. Y’a effectivement de quoi se montrer confiant pour la suite.

Auteur d’une saison rookie sensationnelle (21 points, 10,5 rebonds, 3,6 passes, 3,4 contres), “le plus grand prospect de l’histoire” répond aux énormes attentes placées en lui avant son arrivée en NBA. Mieux, il parvient même à les dépasser certains soirs. Alors que le titre de Rookie de l’Année devrait être une formalité, Wemby est déjà l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue et évolue depuis plusieurs semaines à un niveau All-Star.

Pas sûr que la NBA soit prête pour la saison II de Victor Wembanyama…

Source texte : conférence de presse d’après-match (ESPN)

40/20/7

Victor Wembanyama just became the first rookie with 40/20 since Shaquille O’Neal in 1993. Wemby also had 7 assists. Remarkable performance by one of the NBA’s greatest players already. pic.twitter.com/kvR4Cc3PDd

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 30, 2024