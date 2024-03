Tanking et course à la Draft 2024 : les Blazers ne font même plus semblant, défaite 142-82 à Miami !

On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit… les Spurs ont gagné, mais on pardonne car Victor Wembanyama.

Les résultats de la nuit

Wizards – Pistons : 87-96 (stats)

Magic – Clippers : 97-100 (stats)

Pacers – Lakers : 109-90 (stats)

Hornets – Warriors : 97-115 (stats)

Cavaliers – Sixers : 117-114 (stats)

Nets – Bulls : 125-108 (stats)

Spurs – Knicks : 130-126 (stats)

Thunder – Suns : 128-103 (stats)

Heat – Blazers : 142-82 (stats)

Nuggets – Wolves : 98-111 (stats)

Jazz – Rockets : 100-101 (stats)

Kings – Mavericks : 103-107 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Wizards, Hornets, Blazers

Les Wizards ont perdu le Merdico de la conférence Est, bien leur en fasse, et c’est tellement gentil de donner une victoire aux Pistons, bonne action du jour effectuée. Côté Hornets, on est tout aussi mignon avec Golden State qui avait besoin de gagner. Que c’est beau, d’être généreux. Quant aux Blazers, la méga branlée encaissée à Miami se passe tout simplement de commentaires.

Mauvaise opération du jour – Spurs, Pistons

Les Spurs ont gagné un match sublime, et Victor Wembanyama a encore une fois affolé tous les compteurs. On pardonne donc pour cette fois, en l’honneur du beau jeu, mais attention, ne pas reproduire trop souvent (gagner, car on veut voir Wemby aussi monstrueux autant que possible). Les Pistons s’imposent et cèdent du terrain aux Wizards, mais ne comptent plus gagner jusqu’à mi-avril.

Le programme de la nuit prochaine

22h : Pelicans – Celtics

0h : Magic – Grizzlies

0h30 : Hawks – Bucks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon