Même si les Nuggets ont remporté une septième victoire en huit matchs face aux Pelicans cette nuit, ils ont dû se débrouiller sans Jamal Murray. Le meneur de Denver souffre d’un bobo assez relou à l’ischio-jambier.

On avait vu Jamal Murray quitter ses coéquipiers après seulement 10 minutes face aux Bulls ce week-end, et visiblement on ne le reverra pas de sitôt.

Si l’on en croit le coach des Nuggets Michael Malone, Murray sera absent plusieurs matchs pour soigner sa blessure aux ischios. Combien exactement ? C’est difficile à dire mais il ne faut pas s’attendre à revoir Jamal après-demain.

“On ne parle pas d’un match ou deux” a déclaré Malone via ESPN. “Je ne m’attends pas à ce que Jamal Murray revienne dans un futur proche.”

L’ischio-jambier est un muscle très fragile et forcer dessus peut provoquer un claquage (ou déchirure). C’est évidemment le scénario qu’on veut à tout prix éviter à Denver, car il est synonyme d’une absence pouvant monter jusqu’à huit semaines. Il vaut donc mieux s’arrêter à temps pour soigner la contracture et revenir sans risquer une blessure longue durée, même si on n’est jamais à l’abri avec les ischios (croyez-en l’expérience du rédacteur de cet article).

Sans Jamal Murray, on reste confiant sur la capacité des Nuggets à continuer d’enchaîner les victoires, puisque Nikola Jokic devrait transformer Reggie Jackson en All-Star. Plus sérieusement, le collectif de Denver semble suffisamment solide pour s’en sortir sans son meneur pendant quelques matchs, et ce sera l’occasion pour certains – Julian Strawther, Jalen Pickett, Collin Gillespie – de se montrer un peu plus.

__________

Source texte : ESPN

Shout out to that white lady trying to high five Jamal Murray as he heads to the locker room hurt 😏 #Bulls #Nuggets pic.twitter.com/izdljdTMKQ

— FM (@_CF30) November 5, 2023