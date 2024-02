Flashback : quand Allen Iverson enflammait le All-Star Game 2001 !

Bienvenue en 2001. Je vous parle d’un temps que les moins de 30 ans ne connaissent qu’en VHS, je vous parle d’un temps où Roger Federer n’a toujours pas gagné de Grand Chelem, où la Star Academy diffuse sa première saison et où le top des charts est trusté par Alizée. Mais surtout, je vous parle d’un temps où le All-Star Weekend est un vrai week-end de basketball. Un festin au sein duquel le match des étoiles est un met très précieux. Cette année-là ? Allen Iverson et ses potes de l’Est réalisent un énorme comeback pour remporter le match. Alors montez dans la Delorean direction le dimanche 11 février 2001, pour réassister à ce banger !

Premier rappel : si c’est l’Est qui est au centre de cette histoire, il ne faut pas oublier ce qu’est la Conférence Ouest à cette époque. Un 5 majeur avec Kobe Bryant, Jason Kidd, Chris Webber, Tim Duncan et Kevin Garnett, téma la violence, et encore Shaq – MVP et MVP des Finales en titre – est blessé.

On comprendra donc aisément pourquoi l’Ouest mène 61 à 50 à la mi-temps après une domination encore plus totale que veut bien le laisser entendre le score à la pause. 15-2 pour commencer le match grâce au Mamba et au Big Ticket qui nous régalent, mais Allen Iverson commence déjà ses bêtises et porte son équipe tout en style. Des lay-ups alley-oop pour lui-même en passant la balle sous le bras, un alley-oop récupéré derrière la planche, la totale. Le tout pendant que Marbury nous lâche son move signature sur ce pauvre Vlade Divac. Malgré ça, la Conférence Est se fait dominer et l’écart reste autour des 10 points jusqu’à la mi-temps. Pour rester dans le thème du All-Star Game, Jason Kidd – alors sous la tunique de Dallas – vient envoyer un buzzer du milieu de terrain.

Profitons d’ailleurs de la mi-temps pour s’arrêter sur le flow monumental qui se dégage de ce match. La NBA a installé une vision courtside pour l’occasion. Et comment dire… Le résultat est majestueux comme un 360 de Vince Carter ou un mi-distance de Kobe Bryant. Chaque joueur porte le maillot de sa franchise et ça rajoute clairement un truc. La Conférence Est avec les maillots blancs des franchises, la Conférence Ouest avec les maillots colorés des franchises. Même bilan : le match sent bon la Rolls Royce des années 80.

Au retour des vestiaires, la dynamique reste la même. Avant d’entamer le quatrième quart, 19 points d’avance. A huit minutes de la fin du match, il y a carrément + 21 pour l’Ouest, qui se dirige tranquillement vers une victoire logique. Mais le facteur X Dikembe Mutombo va tout relancer. Deke montre les muscles en défense et apporte de l’intensité pour initier le comeback, conteste tirs d’affilée, le ton est donné.

Pour rappeler à ceux qui pioncent dans le fond, on parle toujours d’un All-Star Game et, oui oui, on vient d’oser écrire le mot “défense”. La défense qui sera un point clé de la fin de rencontre dans laquelle l’Est revient à son premier amour : le deuxième mot de cette phrase.

En six minutes, la Conférence Ouest ne va inscrire que cinq petits points pendant que The Answer et Vinsanity assurent le comeback. Il n’y a plus que sept points d’écart à cinq minutes de la fin du match. Un and-one d’AI valide le retour et nous assure un money time très sympa. Le réveil n’aura pris qu’un demi quart-temps et l’intensité va monter d’un cran au vue des compétiteurs présents sur le parquet. Sur un putback de Tracy McGrady, le score revient à égalité. 100 partout et une vraie ambiance par rapport à ce qu’on connaît normalement au match des étoiles. Puis sur un 3-points… d’Allen Iverson, l’Est mène pour la première fois du match et on en est alors à 15 points pour le meneur dans le seul quatrième quart.

Paradoxalement, ce ne sera pas lui le héros de ces dernières secondes. Les coupables sont au nombre de 2 : Kobe d’abord, puis Stephon Marbury ensuite vont lui voler la vedette. Starbury va envoyer deux filoches dans la dernière minute pour égaliser dans un premier temps puis pour donner un point d’avance à 28 secondes de la fin, 111-110.

Une dernière possession magnifiquement défendue va donner la victoire à la Conférence Est dans une rencontre qui avait cette année-là vraiment TOUT d’un All-Star Game. Un vrai match, un vrai G.A.M.E., avec un grand G(astronomique), un grand A(llen), un grand M(arbury) et un grand E(st). La preuve en 180p qu’on peut avoir un ASG avec du spectacle, des gros dunks, des sourires mais aussi de l’intensité et du “vrai” basket.

Allen Iverson sera tout de même élu MVP du match avec 25 points et l’énergie mise pour relancer son équipe. Une équipe qui célébrait d’ailleurs très sincèrement cette victoire, preuve de l’envie de vaincre qui transpirait chez ces gars-là, même pour un match censé ne pas compter. Le match en entier est disponible juste ici si vous voulez vous faire un kiff, parce que ça vaut vraiment le coup. Et si vous n’avez pas 1h30 à mettre dans un match de 2001, les highlights sont dispo juste en dessous !