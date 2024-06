Le 9 juin 1987, Magic Johnson écrivait un peu plus sa légende en NBA en allant inscrire un shoot légendaire pour arracher le Game 4 des Finales NBA face à Boston. Retour sur une action iconique de la rivalité entre Lakers et Celtics.

On prend la DeLorean, on embarque Doc et Mary et on repart en 1987. Les shorts arrivent au milieu des cuisses, Michael Jordan n’est qu’un talent sans bagues aux doigts et tout le monde en NBA n’a que la rivalité Celtics – Lakers en bouche.

Il faut dire que les deux rivaux ne se quittent plus sur ces 80’s. Ces Finales 87 constituent la troisième confrontation en 4 ans entre les deux équipes. Entre 1980 et 1989, il y a toujours soit les Lakers, soit les Celtics, voire les deux en Finales ! Voilà ce qui arrive quand deux dynasties débarquent au même moment.

On en revient à ces Finales 1987 avec L.A. qui débute avec l’avantage du terrain. Dans son ancienne salle d’Inglewood, les Purple and Gold roulent sans forcer sur Larry Bird et compagnie. James Worthy lors du Game 1 puis un festival collectif mené par un Magic Johnson à 20 passes lors du Game 2 mettent L.A. dans les meilleures dispositions. C’est sans compter sur la réaction des Celtics qui reviennent à 2-1 sitôt le retour à Beantown.

Nous voilà donc au Game 4, un match capital car le Game 5 est aussi à Boston (On était alors dans le format 2-3-2 des Finales NBA). Autant dire que la série peut tourner si Boston reste souverain à la maison.

Les Celtics gèrent parfaitement leur première mi-temps avec 16 points d’avance à la pause. Les hommes de Pat Riley ne renoncent pas pour autant et ils parviennent à revenir à un petit point d’écart avec sept secondes à jouer et le ballon dans le camp adverse. Michael Cooper gère la remise en jeu et trouve son pote Magic Johnson. Après avoir considéré faire la passe à Jabbar au poste bas, le meneur se ravise, prend de vitesse Kevin McHale pour attaquer la peinture et réalise un bras roulé (hook) au-dessus de ce même McHale et d’un Robert Parish venu en soutien. La balle fait filoche et offre une victoire capitale aux Lakers, qui finiront la série à leur retour en Californie. C’est d’autant plus amusant que le hook shot est la marque de fabrique de Kareem Abdul-Jabbar, coéquipier de Magic Johnson. Le meneur appellera d’ailleurs son move un junior skyhook pour rendre hommage à KAJ.

On parle d’un des shoots les plus mythiques des Finales NBA et même Larry Bird, dont il s’agit de la dernière Finale face à son grand ami et rival Magic, n’a pas les mots.