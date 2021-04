Killian Hayes de retour ce soir face aux Knicks : allez mon garçon, on y va sans pression, et nous on sera maquillé en bleu, blanc et rouge

Allez zou, elle est là la bonne nouvelle de la journée. Victime d’une dislocation à la hanche début janvier et absent des parquets depuis ce sale bobo, Killian Hayes fera son grand retour ce soir face aux Knicks pour tenter de mettre un peu de positif sur une saison rookie jusque-là bien compliqué. L’environnement est propice au développement, on ne met pas la charrue avant les bœufs et on démarre ça bien comme il faut ?

Tout d’abord, il faudra (re)trouver des repères. Retrouver des repères dans un groupe qui a pas mal changé depuis le début de saison, même si en soit l’objectif des Pistons reste le même : faire grandir les petits en vue d’un avenir meilleur à Detroit. Blake Griffin et Derrick Rose ne sont plus là pour jouer les mentors qu’ils semblaient être pour le Français en début de saison, et sur le poste 1 Delon Wright est également parti, laissant sa place à Dennis Smith Jr., Saben Lee et Cory Joseph pour se partager les minutes. Ce dont on est sûr ? Killian ne revient pas en terrain conquis mais il est là pour apprendre, son staff le sait, et pour apprendre… on joue. En grand manque de confiance en début de saison et semblant bien souvent en manque de rythme, le n°7 de la dernière draft s’était heurté de plein fouet à la réalité NBA en se mangeant – en tant que starter – les meilleurs joueurs de monde à son poste et sa maladresse et son manque de garanties balle en main avaient alors été pointés. Depuis sa blessure Kiki a pu apprécier de loin les progrès de certains cracks de sa promo, à son poste notamment (Tyrese Haliburton, Immanuel Quickley, LaMelo Ball…), et c’est sur ce modèle que le Français devra entamer sa rookie remontada. Non pas qu’on lui demande de tourner à 15 points et 7 passes de moyenne hein, mais déjà prendre conscience que sa franchise lui donne les clés de la réussite, expression empruntée à un rappeur all-time des années 2000, et jouer libéré tel une reine des neiges avec un micro.

4,7 points à 27,7% au tir dont 25% du parking, 3,6 passes mais 2,4 balles perdues en 21,1 minutes, voici pour l’instant les stats de Killian Hayes depuis son arrivée chez les grands. C’est trop peu, évidemment, mais c’est également bien trop tôt pour enterrer le loupiot de 19 ans, qui se voit en tout cas accompagné des conditions idéales pour se refaire la cerise et regagner de la confiance, gagner celle de son coach par la même occasion, et faire taire dans le même temps les spécialistes NBA qui voudraient en faire un bust après sept matchs joués dans la Grande Ligue. New York pour son retour donc, pas la défense la plus facile à contourner hein, mais quand faut y aller faut y aller et autant se chauffer tout de suite car derrière ce sera un vrai programme qui sera proposé au Français. Damian Lillard, De’Aaron Fox, Jamal Murray, Russell Westbrook et le GOAT Théo Maledon par deux fois, voilà le menu du retour de Kiki alors autant vous dire qu’il faudra y aller sans se poser de questions, histoire d’éviter que ce soit… nous qui nous en posions trop vite.

Le rendez-vous est pris à deux heures du matin, et quand le Star-Spangled Banner résonnera à la Little Caesars Arena, c’est bien la Marseillaiuse qui sera entonnée à tue-tête dans nos salons. Allez Kiki, quoiqu’il en soit… on est avec toi, et on y croit.