Le Jazz établit un nouveau record de franchise : vingt-et-unième victoire consécutive à la maison, c’est sympa de vivre dans une forteresse ?

Après avoir égalé le record de franchise contre les Cavs, le Jazz avait rendez-vous avec les Bulls cette nuit pour écrire une nouvelle page de son histoire. Mission réussie pour Rudy Gobert et sa troupe qui ont remporté une vingt-et-unième victoire de rang à la maison.

Le précédent record datait de 1999 et il appartenait à l’équipe de Karl Malone et John Stockton, les deux GOAT de Salt Lake City, coachée par le mythique (et regretté) Jerry Sloan. Il est désormais aux oubliettes. Ce Jazz 2021 n’est pas comme les autres et il continue de le prouver semaine après semaine. Chicago s’est bien battu ce soir, jouant les yeux dans les yeux avec le meilleur bilan de la Ligue pendant tout le premier acte. Un gros run d’Utah avant la pause allait changer le momentum et remettre les mormons en tête à la pause. Chicago restera à proximité, ne rendant jamais les armes. Le money time est serré jusqu’au bout mais Donovan Mitchell, maladroit ce soir (7/21), prendra ses responsabilités pour finir sur la ligne. À noter que Spida était aussi en mode record cette nuit puisqu’il est devenu le second joueur le plus rapide à atteindre la barre des 700 tirs primés derrière Buddy Hield.

Donovan Mitchell became the 2nd fastest in #NBA history to 700 career three pointers with this shot in the 2nd quarter.#TakeNote l #CHIatUTA l @KSLSports pic.twitter.com/IuEqhH4YOL — Sam Farnsworth (@Samsworth_KSL) April 3, 2021

A part ça, Rudy Gobert a encore rendu une copie très propre, limitant grandement Nikola Vucevic et scotchant par deux fois Zach LaVine. Un nouveau bon match dans sa course au Defensive Player Of the Year. En première période, c’est Jordan Clarkson qui avait porté son équipe sur ses épaules alors que Chicago se reposait sur Thaddeus Young et Zach LaVine. Le dunkeur survitaminé, absent au dernier match, a sorti une meilleure prestation que sur les derniers matchs mais cela n’a pas suffit pour stopper la mauvaise dynamique de son équipe, qui enregistre là une sixième défaite de rang et voit le top 8 s’éloigner. Si le trade de Vooch ne donne pas encore des résultats probants, on a quand même vu une équipe tenace tenir tête au meilleur bilan dans son antre, c’est pas rien. Reste à éviter ces fameux trous d’air qui pourrissent encore et toujours les prestations des hommes de Billy Donovan.

Utah a gagné un vingt-et-unième match d’affilée à domicile et cela méritait bien une petite place dans les bouquins d’histoire de la franchise. Nouveau record pour le groupe de Quin Snyder qui s’impose de plus en plus comme équipe à part dans cette saison 2020-21. Reste à voir s’ils pourront marquer leur époque en allant chercher un titre qui fuit le Jazz depuis toujours. Cela aussi serait historique.