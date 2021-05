Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et un Hall Of Fame poignant pour couper la nuit

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Absolument aucune certitude de plus concernant les futurs Playoffs mais quelques heureux tout de même. Une soirée tranquille en somme, ça c’est ce qu’on aurait dit si des légendes n’étaient pas devenues des Hall Of Famers il y a quelques heures.

Knicks – Hornets : 118-109

Pacers – Lakers : 115-122

Nets – Bulls : 105-91

Spurs – Suns : 103-140

Wolves – Celtics : 108-124

Bucks – Heat : 122-108

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Kendrick Nunn et Julius Randle

– Le Top 10 : par ICI

– La course aux Playoffs : clique LA

– La course au tanking : clique LO

– Les Classements :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Knicks – Celtics

19h : Raptors – Pacers

19h : Wizards – Hornets

20h : Spurs – Suns

21h30 : Warriors – Grizzlies

1h : Hawks – Rockets

1h : Nets – Cavs

1h : Sixers – Magic

2h : Pistons – Heat

3h : Bulls – Bucks

3h : Wolves – Mavericks

3h : Pelicans – Lakers

3h : Thunder – Clippers

3h : Blazers – Nuggets

3h : Kings – Jazz

Voilà pour votre récap de la nuit, l’avant-dernier de la saison, huit heures de NBA, six matchs et une cérémonie du Hall Of Fame que tu pourras revivre avec ton café et tes croissants avant d’aller… te recoucher, parce que ce soir on ne fait pas semblant avec quinze matchs au programme. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !