Les Lakers se sont fait peur, mais LeBron James a appuyé sur l’accélérateur : victoire face aux Pacers, la soirée de demain nous brûle déjà

Avant de nous offrir une soirée irrespirable demain soir, il fallait déjà l’emporter face aux Pacers. LeBron James et Anthony Davis étaient de retour, ensemble, Dennis Schroder également d’ailleurs, et face à une équipe privée pour sa part de Domantas Sabonis et d’environ 98% des meilleurs joueurs de l’Indiana, autant vous dire que la défaite était interdite. Et vous savez quoi ? Eh bien les champions en titre ne sont pas passés loin de la correctionnelle…

Un match qui semble géré de bout en bout, avec un duo de leaders qui joue par séquences, Anthony Davis ayant par exemple géré de main de maître la première mi-temps avant de s’effacer en seconde, alors que LeBron James semblait également se perdre un peu dans ses désirs d’économie à mesure que le match s’égrenait. En face ? Caris LeVert était un peu seul pour jouer les pompiers mais quelques soldats inattendus – JaKarr Sampson et Kelan Martin notamment – s’occupaient de rendre ce match autrement plus intéressant. Avec quinze points d’avance environ les Lakers sortaient AD et LBJ au troisième quart-temps, espérant de manière peu dissimulée ne pas avoir à les rappeler sur le terrain. Dans le même temps Montrezl Harrell et JaKarr Sampson se chicote un peu mais c’est de bonne guerre et, surtout, les Pacers reviennent car les Pacers en veulent plus, tout simplement. Résultat des courses Frank Vogel intime l’ordre à ses deux stars de remettre le short, et fort heureusement pour les Angelinos LeBron James chauffera durant 120 secondes pour scorer sept points consécutives et mettre les gamins chez la nounou jusqu’à lundi. Une victoire essentielle, 122-115, mais une victoire qui n’assure rien à personne en attendant demain, soirée de tous les possibles dans la Conférence Ouest…

Voilà donc où on en est ce soir, à 24h des conclusions les plus attendues du printemps. 24h à réfléchir aux multiples scénarios, 24h à réfléchir à la stratégie à adopter (les Clippers semblent déjà avoir leur petite idée mais attention aux mauvaises surprises).

Programme de demain soir :

20h : Spurs – Suns

3h : Wolves – Mavericks

3h : Pelicans – Lakers

3h : Thunder – Clippers

3h : Blazers – Nuggets

3h : Kings – Jazz

Ce que l’on peut dire ce soir ? C’est que les Blazers ont leur destin entre leurs mains car en cas de victoire face à des Nuggets possiblement peu intéressés par la victoire, le play-in pourrait être évité au profit d’un premier tour face aux Clippers ou aux Nuggets. Poker menteur également à venir, justement, entre les deux équipes précédemment citées, avec comme principal enjeu celui… d’éviter la troisième place au cas où les Lakers atterriraient en 6. C’est le bazar, c’est le barouf, c’est le bordel, bref : vivement demain.

Absolument personne ne peut dire aujourd’hui à quoi ressemblera le bracket des Playoffs 2020-21. Le Jazz terminera probablement premier, les Suns seconds, les places 3 et 4 se disputeront entre Denver et Los Angeles, la cinquième devrait atterrir à Dallas et le duel Blazers / Lakers va battre son plein pour les places 7 et 8, alors que Warriors et Grizzlies s’offriront un pre-play-in pour savoir qui aura la « chance » d’hériter des Spurs la semaine prochaine. Une soirée de demain résumée en trois lignes mais faites-nous confiance, la tension sera bien présente, et ce dès 19h. Dormez tant que vous pouvez car ça va être incroyable.