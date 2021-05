Les Knicks ne lâchent rien : victoire en OT face aux Hornets, peu importe la place au final… New York ne dort jamais

Emmenés par un Julius Randle une nouvelle fois tonitruant, les Knicks ont arraché face à Charlotte leur quarantième victoire de la saison et mettent ainsi la pression sur le Heat avant leur match à Milwaukee. Charlotte de son coté y a cru, mais perd l’occasion de mettre un pied et demi sur la huitième place. Dans un match où New York aura mené de 17 points, Charlotte a finalement montré les muscles en fin de rencontre et a poussé son adversaire du soir en prolongations, allant même jusqu’à manquer la balle de match à la fin du quatrième quart-temps. Il n’en faudra pas plus aux Knicks pour étouffer son adversaire et plier définitivement le match durant l’overtime.

La boxscore de cette énième victoire des Knicks c’est juste ici

Les Knicks auront – une fois de plus – été fort valeureux pour aller chercher leur quarantième victoire de la saison face aux Hornets. Charlotte n’a pourtant pas démérité, les Frelons cumulant 17 points de retard au milieu du deuxième quart mais comptant sur leurs homme de banc pour recoller à la marque (Miles Bridges et Devonte Graham, respectivement 31 et 25 points, tous deux à 5/12 à du parking). Mais c’était sans compter sur Julius Randle, sortant un triple double XXL avec 33 points, 13 rebonds et 10 passes, ainsi que sur l’ensemble du collectif des Knicks, terrassant finalement logiquement les Hornets durant l’overtime.

Occasion manquée pour Charlotte, qui aurait pu prendre une belle option sur la huitième place, mais qui ne profite finalement pas du revers d’Indiana face aux Lakers. La victoire est désormais obligatoire demain face aux Wizards, car Charlotte pourrait se voir dépasser par les Pacers, qui on le rappelle jouent… Toronto, éliminé de toute course et quasiment déjà en vacances. Les Knicks de leur côté n’attendent qu’une défaite des Hawks ou du Heat pour éviter les Bucks au premier tour des Playoffs mais le calendrier risque de décevoir fortement les hommes de Thibodeau. En effet, si les Knicks joueront des Celtics désintéressés demain soir, Miami se déplace cette nuit à Milwaukee et enchainera face à Detroit demain, tandis qu’Atlanta conclura sa saison face aux Rockets,, trois matchs qui sentent la victoire pour le Heat et les Hawks, tant par kle niveau de l’adversaire que par le calcul logique qui voudrait voir les Bucks laisser la win au Heat cette nuit histoire de pour les Daims de « s’offrir » les Knicks au premier tour.

Si le classement final des places 1 à 6 semble être quasiment définitif, celui des play-in est lui encore indécis. A moins d’une défaite de Miami face à Milwaukee, qui semble être enjoué à l’idée d’affronter New York, nous tenons notre top 6. Mais la lutte pour le play-in tournament bat son plein et les dominos tomberont assurément demain sur les coups de 22h.