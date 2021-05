Défaite des Pacers et défaite des Hornets, c’est donc… Washington qui fait la bonne affaire : rendez-vous demain pour le dénouement !

Cette fin de saison régulière nous offre un bon paquet de duels à distance, ou même des truelles à distances, des duels à trois quoi, on s’est compris. Parmi ces truelles celui entre les Wizards, les Pacers et les Hornets pour savoir qui héritera des places 8, 9 et 10 à l’Est. Et ce soir, les Wizards ne jouaient pas mais ce sont bien eux qui font la bonne affaire en attendant les derniers rebonds de demain soir.

Les Pacers avaient la lourde tâche de faire face à des Lakers enfin au complet grâce aux retours cumulés de LeBron James, Anthony Davis et Dennis Schroder, et ce en composant avec l’absence (en plus de celles de Myles Turner et Malcolm Brogdon) de… Domantas Sabonis, blessouillé au pied et surtout préservé pour un play-in qui s’annonce passionnant. Les Hornets ? Les Knicks étaient à leur menu, des Knicks qui ne se reposent jamais, des Knicks quasiment assurés de terminer à la sixième place de l’Est mais dont l’ADN leur interdit le moindre relâchement. Résultat des courses ? Une défaite pour les Pacers, malgré de belles partitions de Caris LeVert, JaKarr Sampson et Kelan Martin, malgré un match courageux et perdu sur le fil après une première mi-temps énorme d’Anthony Davis et un coup de collier de LeBron James sur la toute fin de match. Défaite pour les Pacers et défaite des Hornets également, des Frelons qui passaient devant en fin de match grâce au duo Miles Bridges / Devonte’ Graham, un coup de chaud qui ne leur permettait toutefois d’arracher qu’une prolongation, prolongation qui leur sera fatale face à une équipe davantage solide dans les situations de tensions extrêmes.

La conclusion de tout ça ? A 24h du grand sprint final ? Visez plutôt :

Difficile de faire mieux en terme de suspense, et il faudra donc attendre demain 22h pour connaitre les deux affiches du play-in tournament de la Conférence Est, en rappelant évidemment que l’équipe classé huitième affrontera les Celtics, et que le neuvième affrontera pour sa part le dixième. Les affiches de demain ? Vous n’allez jamais nous croire. A 19h les Pacers se déplaceront à Tampa pour y affronter les Raptors, victoire cotée à 1.000001, alors qu’à… 19h également, les Wizards recevront les… Hornets. Ah tiens tiens, comme la vie est bien faite. Première certitude donc, il n’y aura pas d’égalité à trois et tant mieux car on n’a pas envie de faire des maths un soir où quinze matchs sont au programme. Deuxième certitude ? Le perdant du match entre Washington et Charlotte sera très probablement dixième.

Les questions maintenant. Premièrement… aura-t-on droit à une espèce de danse à trois afin que certains petits malins tentent de « choisir » leur adversaire ? Disons que 99% du temps depuis la création de la NBA il vaut mieux jouer les Pacers, les Wizards ou les Hornets plutôt que les Celtics mais très clairement Boston n’a rien d’effrayant à l’heure de ces lignes donc on y croit guère. Passons aux tie-breakers désormais, vous savez ce « détail » qui a évidemment son importance en cas d’égalité entre deux équipes. Un tie-breaker à analyser entre les Pacers et les Wizards puis les Pacers et les Hornets, puisque Washington et Charlotte ne finiront de toute manière pas à égalité puisqu’ils se rencontrent demain. Où l’on se rend compte que :

Hornets – Pacers : 2-1

Wizards – Pacers : 2-0

Pour résumer ? Quoiqu’il arrive les Pacers ne seront donc pas huitièmes, quoiqu’il arrive les Pacers joueront donc soit les Wizards soit les Hornets en play-in, quoiqu’il arrive les Celtics joueront soit les Hornets soit les Wizards en play-in, et on n’aura donc pas de Celtics – Pacers ni de Wizards – Hornets au programme la semaine prochaine. C’est bon ? Ca suit dans le fond ?

Suspense à son comble jusqu’à demain mais déjà quelques explications donc, et un début de scénario final qui se dessine. Incroyable ces fins de saison où il faut réfléchir en regardant du basket, on adore ça.