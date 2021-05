Le Hall of Fame va honorer la classe de 2020 ce soir : tout ce qu’il faut savoir avant le début de la cérémonie

Cette fois, c’est le grand soir. Plus d’un an après avoir été dévoilée, la classe de 2020 va enfin pouvoir être intronisée au Hall of Fame aujourd’hui. Pendant que vous repassez votre costume, voici tout ce qu’il faut savoir avant le début de la cérémonie prévu à 23h30 ce soir.

# C’est quoi le Hall of Fame ?

Chaque année depuis 1959, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame honore les plus grands noms de son sport lors d’une cérémonie qui les fait passer à la postérité. Joueurs et joueuses ayant pris leur retraite depuis au moins trois ans, entraîneurs et entraîneuses, arbitres, dirigeants et journalistes sont susceptibles d’être désignés par le comité du Hall of Fame pour intégrer le Panthéon du Basketball international. On leur décerne alors une belle veste orange, un maillot collector et une grosse bagouze à l’américaine.

# Qui sont les membres de la classe de 2020 ?

Avant de commencer le moindre listing, on peut d’ores et déjà dire que le cru 2020 est absolument all-time. Les neufs nominés forment une classe dont on devrait se souvenir pendant longtemps et qui devrait directement se loger dans la discussion des meilleures cuvées de tous les temps. Ce soir, tous les noms suivants obtiendront donc la plus haute distinction possible pour un amoureux de basketball :

# En quoi c’est si spécial cette année ?

COVID oblige, la classe de 2020 a dû patienter un peu plus longtemps que d’habitude puisque la grande fête prévue en septembre dernier a été décalée à aujourd’hui. Autre spécificité de cette cuvée, pour des raisons sanitaires la cérémonie n’aura pas lieu à Springfield dans le Massachusetts. Si les grands rideaux rouges et la décoration habituelle ne devraient pas trop changer, la crème de la balle orange se réunira exceptionnellement au Mohegan Sun à Uncasville dans le Connecticut. Enfin, cette cérémonie sera chargée en émotion avec l’intronisation de Kobe Bryant à titre posthume, 16 mois après sa terrible disparition dans un accident d’hélicoptère. Sa femme, Vanessa, prononcera quelques mots et son idole, Michael Jordan, se chargera de son discours de présentation.

# Où, quand et comment suivre la cérémonie du Hall of Fame ?

Cette nuit, il faudra avoir les yeux partout. Heureusement, la NBA a tout prévu en programmant ses matchs très tôt ou plus tard en soirée pour ne pas faire de l’ombre au Hall of Fame. La cérémonie d’intronisation de la classe de 2020 aura donc lieu de 23h30 à 2h du matin et vous pourrez profiter pleinement et sans avoir besoin d’utiliser l’option double écran. On se donne donc déjà rendez-vous sur Twitter pour suivre ça en direct tous ensemble. Les abonnés de beIN Sports auront aussi la possibilité de suivre la cérémonie en intégralité, en direct et en version originale sur beIN Max 4. Le Hall of Fame est toujours agrémenté de beaux discours et on a forcément hâte d’écouter ce que chacun à dire en ce jour si spécial.

Ça y est, vous savez tout pour suivre cette cérémonie qui devrait faire date dans l'histoire du Hall of Fame.

