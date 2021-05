Vanessa Bryant va prononcer quelques mots pour honorer Kobe ce soir : un moment dur à passer mais un devoir de mémoire nécessaire

Nous sommes le 15 mai 2021, jour très spécial pour plusieurs légendes de la NBA sur le point de faire leur entrée au Hall of Fame. Un jour sans doute encore plus spécial pour la famille de Kobe Bryant et en particulier Vanessa, la veuve de l’ancienne superstar des Lakers. Comme lors du mémorial public il y a plus d’un an, elle fera un discours pour honorer Kobe.

Michael Jordan ne sera pas seul pour présenter Kobe Bryant lors de son intronisation au Hall of Fame ce soir. Comme l’a indiqué Shams Charania de The Athletic il y a trois jours, Vanessa Bryant montera également les marches pour prendre la parole et rendre hommage comme il se doit au Black Mamba, malheureusement absent pour les raisons qu’on connaît. Inutile de vous dire que le moment sera rempli d’émotions. On se souvient tous du discours de Vanessa en février 2020, quand elle a rassemblé toutes ses forces pour s’exprimer devant le pupitre du Staples Center lors de la grande cérémonie en l’honneur de Kobe Bryant et sa fille Gianna. Ce sera un peu la même ambiance ce soir, entre tristesse et envie d’honorer la carrière et l’héritage de Kobe. Comme l’indique ESPN, Kobe Bryant n’était pas représenté à la conférence de presse du Hall of Fame vendredi, Vanessa préférant sortir un communiqué plutôt que de répondre aux questions. Cependant, elle était tout de même présente lors de la soirée d’ouverture en compagnie de sa fille Natalia, qui a fièrement enfilé le costume orange de son papa pour la traditionnelle photo.

The Basketball Hall of Fame class of 2020 👏 Natalia Bryant honors her dad by wearing the jacket ❤️ pic.twitter.com/etGQl4yR7e — ESPN (@espn) May 15, 2021

Évidemment, rien ne pourra combler le vide que représente l’absence de Kobe Bryant ce samedi. Mais si le Black Mamba n’est pas présent physiquement, son aura est bel et bien là. Entre les hommages de Kevin Garnett et Tim Duncan, qui forment avec Bryant l’une des meilleures cuvées de l’histoire du Hall of Fame, et l’exposition XXL spéciale Kobe conçue par Vanessa en collaboration avec Panini (vous savez, les cartes tout ça…) et le Hall of Fame, le Mamba est partout. Juste pour info, cette expo se trouve aujourd’hui à Springfield dans le Massachussetts, où est situé le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Cependant, ce soir, la cérémonie se déroulera exceptionnellement à Uncasville dans le Connecticut, dans le grand casino Mohegan Sun, pour des raisons liées au contexte sanitaire. Un contexte sanitaire qui avait obligé le Hall of Fame à reporter la cérémonie d’une année.

Préparez les mouchoirs, car les larmes vont forcément couler. Mais malgré la tristesse provoquée par l’absence de Kobe Bryant, cette soirée sera surtout une magnifique occasion pour lui rendre le plus beau des hommages. Vanessa l’a dit, le Hall of Fame, c’est le « sommet » de la carrière de Kobe.

Source texte : The Athletic / ESPN

Vanessa Bryant will speak in honor of Kobe Bryant during Kobe’s Naismith Hall of Fame @Hoophall induction on Saturday. Presenters accompany inductees as they deliver their speeches. Michael Jordan will join Vanessa Bryant on stage. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021