Preview de la soirée NBA : peut-être quelques dingueries ce soir, dès 19h, mais clairement ce n’est qu’un apéritif avant demain

Avant-dernière nuit de la saison, déjà, et une soirée qui servira de répétition générale avant la folie de demain. En bonus track d’un programme qui débuter dès 19h heure française ? La cérémonie du Hall of Fame qui s’insérera au milieu de la nuit avant que l’on puisse s’éteindre tranquillement aux premières lueurs du jour. Allez, balancez le menu !

19h : Nets – Bulls : le trio fou des Nets devrait être au complet pour la huitième fois de la saison seulement mais calmez-vous, il ne devrait pas être sollicité plus que de raisons. On part sur un +30 à la mi-temps face à des Bulls qui n’ont plus rien à jouer, et tout le monde se repose en deuxième MT ?

19h : Pacers – Lakers : des Pacers qui veulent en savoir plus sur leur place en play-in (Wizards, Hornets ou Celtics au programme), et des Lakers qui en appelleront probablement à la présence de LeBron James ET – alleluia – d’Anthony Davis pour gratter une victoire essentielle pour éviter… bah le play-in. Etre champion en titre et devoir tout donner à une semaine des Playoffs, c’est la vie qu’à décider de mener LeBron.

19h : Knicks – Hornets : ok les Knicks ont toutes les chances de terminer sixièmes et de se fader les Bucks au premier tour, merci du cadeau, mais il n’empêche que Tom Thibodeau n’a jamais reposé personne de toute sa vie. C’est donc en mode Knicks que son équipe se présentera ce soir face à Charlotte, avec l’ambition d’aborder les Playoffs dans un mood compétitif. Idem pour les Hornets à quelques jours de leur match de play-in, ce qui pourrait nous donner un match sérieux et intéressant.

20h : Wolves – Celtics : on préfère vous prévenir, si vous voulez prendre une pause dîner ce soir, autant le faire pendant le match entre les Wolves et les Celtics. Boston est éssuré de sa septième place, Minnesota a terminé sa saison depuis l’épiphanie, et ce soir on jouera ce match surtout parce que c’est obligatoire. Douceur possible made in Anthony Edwards, peut-être un peu de Tacko Fall pour les C’s mais globalement on vous jure, faîtes plutôt une sieste.

20h: Spurs – Suns : faîtes plutôt une sieste d’autant plus qu’à la même heure des Spurs assurés de leur dixième place affronteront des Suns quasiment assurés de la deuxième. Autant vous dire que ça sent la grosse match-up Drew Eubanks / Frank Kaminsky mais pourquoi pas, nous tout ce qu’on demande c’est de ne pas trop voir Luka Samanic ni Jalen Smith.

23h30 : CEREMONIE DU HALL OF FAME

2h : Bucks – Heat : dernier match de la soirée et, ô surprise, pas forcément le plus intéressant car les Bucks ont tout intérêt à… laisser gagner le Heat pour s’assurer de jouer les Knicks au premier tour plutôt que… bah le Heat justement. Gnagnagna Miami fait peur à Milwaukee, en attendant on aimerait bien savoir si vous préférez boxer face à Mike Tyson ou Marc Lavoine.

Six rencontres et peut-être déjà quelques conclusions playoffales à tirer, et une cérémonie pleine d’oignons en guise de trou normand. On parle beaucoup, à juste titre, de la soirée de demain, mais celle de ce soir, oh, elle n’est pas mal non plus hein.