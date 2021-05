La course au tanking et à la Draft 2021 : le rêve le plus fou des Wolves ? Prier pour que les boules leur offrent un pick protégé

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Knicks – Hornets : 118-109

Pacers – Lakers : 115-122

Nets – Bulls : 105-91

Spurs – Suns : 103-140

Wolves – Celtics : 108-124

Bucks – Heat : à venir

Pas énormément de choses à se mettre sous la dent ce soir, désolé les gars mais la course aux Playoffs a pris le pas et c’est quand même tant mieux. Les principales questions concernant la soirée de demain ? Savoir qui seront les trois chanceux qui obtiendront le plus de chance de chopper le first pick lors de la prochaine Lottery. Les Rockets ont fait le taf, et derrière eux le Thunder, les Pistons, les Wolves, le Magic et les Cavs peuvent encore arracher un podium, et avec lui les fameux 14% de chance avec les boules. Pas le plus grand des intérêts mais toujours bon de mettre toutes les chances de son côté. Bravo d’ailleurs aux Wolves, seuls représentants de la course aux tanks cette nuit et défaits face aux Celtics, de quoi continuer à croire à un joli coup du sort qui leur offrirait l’un des trois premiers choix à la Lottery. Dans le cas contraire ? Le pick des Loups partira chez les Warriors, et très clairement le Minnesota s’en passerait bien. Allez, on croise les griffes ?

Le programme de la soirée

19h : Raptors – Pacers

– Pacers 1h : Hawks – Rockets

1h : Nets – Cavs

1h : Sixers – Magic

2h : Pistons – Heat

– Heat 3h : Wolves – Mavericks

– Mavericks 3h : Thunder – Clippers

Rappel concernant la Lottery :