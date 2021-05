La course aux Playoffs : la victoire des Bucks face au Heat pourrait donc nous offrir un… Hawks – Knicks au premier tour !

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Knicks – Hornets : 118-109

Pacers – Lakers : 115-122

Nets – Bulls : 105-91

Spurs – Suns : 103-140

Wolves – Celtics : 108-124

Bucks – Heat : 122-108

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

La petite explication du jour concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Incroyable fin de nuit. Pour beaucoup, Bucks et Heat avaient tout intérêt à s’entendre afin de s’éviter au premier tour des Playoffs, et pour cela rien de plus simple, une victoire de Miami aurait quasiment acté des séries à venir entre Milwaukee et New York d’un côté, et Miami et Atlanta de l’autre. Au lieu de ça ? Un Jimmy Butler laissé au repos et une victoire facile de Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers, qui nous teasent donc un terrible Bucks – Heat dès le premier tour, aussi dangereux pour une franchise que pour l’autre. Ce soir les Knicks devront battre Boston, ça va hein, les Hawks devront en faire de même face à Houston, sans commentaires, et dans ce cas on aura donc deux des plus belles surprises de la saison face à face au premier tour, avec probablement les Sixers comme adversaire en demi pour le vainqueur de cette – potentielle – excitante série. Un drôle de calcul donc de la part de Mike Budenholzer et Erik Spoelstra mais allons bon pourquoi pas, une série entre le Heat et les Bucks qui s’annoncerait en tout cas incroyable d’intensité et de basket-ball tout court entre deux équipes dont le niveau réel ne se situe pas loin d’une équipe finaliste de conférence et dont le vainqueur irait en tout cas, potentiellement, se frotter aux Nets en demi de conf. A l’Ouest ? Actuellement les Lakers y sont plutôt deux fois qu’une mais ont tout de même assuré l’essentiel face aux Pacers, l’info principale étant ce matin que LeBron James et ses gars ne sont pas maître de leur destin et ont ainsi toutes les chances de disputer un play-in face au vainqueur du match entre les Grizzlies et les Warriors, match que… personne ne pourrait donc avoir envie de gagner.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Knicks – Celtics

19h : Raptors – Pacers

19h : Wizards – Hornets

20h : Spurs – Suns

21h30 : Warriors – Grizzlies

1h : Hawks – Rockets

1h : Nets – Cavs

1h : Sixers – Magic

2h : Pistons – Heat

3h : Bulls – Bucks

3h : Wolves – Mavericks

3h : Pelicans – Lakers

3h : Thunder – Clippers

3h : Blazers – Nuggets

3h : Kings – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Wizards ou Pacers

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Hawks – Knicks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Wizards – Pacers

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Nuggets – Blazers

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs