NBA Top 10 du jour : Jake Layman a gravi le Mont Tacko, Jake Layman est donc l’alpiniste le plus doué de 2021

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Coby White s’éclate, et il pourra dire qu’il a lâché une passes dans le dos face à une équipe qui, contrairement à la sienne, disputera bien les Playoffs. Vous pensez qu’il est heureux vous ?

#9 : Luke Kornet apparait dans un Top 10, et en soi c’est déjà une information assez incroyable.

#8 : Voici l’un des cinq contres de Nerlens Noel lors de la… première mi-temps face aux Hornets. Vous ne passerez pas, et bonne nouvelle puisque ça continuera donc dès le week-end prochain en Playoffs.

#7 : hier soir JaKarr Sampson s’est embrouillé avec Montrezl Harrell, hier soir JaKarr Sampson a planté 20 pions, mais hier soir JaKarr Sampson a escaladé le mont Kuzma, cette fameuse montagne qui change chaque jour de couleur de cheveux.

#6 : Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo se sont amusés face au Heat, et on est ravi de savoir qu’ils pourront le refaire au premier tour, toujours face au Heat, et peut-être durant sept matchs.

#5 : énorme tomar dans le trafic de D’Angelo Russell, qui va pouvoir dire à ses proches que sa saison est réussie.

#4 : Bridges, tu dors, ton moulin, ton moulin bat trop vite. Bridges, tu dors, ton moulin, ton moulin bat trop fort.

#3 : ça va vite devenir très chiant si Anthony Edwards commence à lâcher des dribbles dans le ds avant de monter au cercle, et pas sûr que la NBA ne soit prête pour l’année 2 du gamin.

#2 : Jake Layman a gravi le mont Tacko, ce qui revient dans le vocabulaire de l’alpinisme à atteindre le sommet de l’Himalaya avec des tongs.

#1 : la cheville de LeBron James va bien merci pour elle, on verra bien ce qu’en pense Stephen Curry lors du play-in.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !