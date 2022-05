Comme chaque matin, la NBA nous concocte une petite compilation des plus belles actions de la nuit et on ajoute nos commentaires pour mettre un peu d’épice à tout ça. Allez, c’est parti pour le Top 5.

Main devant le visage et tir presque du logo, Luka Doncic se croit dans un jeu vidéo.

Doncic sait shooter mais il sait aussi passer sans les yeux.

Maxi Kleber a balancé un bon gros « Nein » à Draymond Green.

Nemanja Bjelica en star des highlights des Dubs, vous sentez que ce match n’a pas été cool pour Golden State.

Lulu qui donne l’exemple en défense et les soldats qui déroulent, le symbole d’une équipe de Dallas qui déroule.

Voilà, c’est tout pour ce Top 5 mais on se dit à demain pour un nouveau condensé de show à mater ensemble. D’ici là, bonne journée à tous !