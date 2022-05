41%. James Harden aurait préféré avoir autant de votes pour lui pour le titre de MVP en 2017. Mais là c’est bien le pourcentage de personnes qui ont choisi l’une de ses magnifiques actions comme finaliste du Shaqtin’ a Fool MVP Award de cette saison 2021-22. Sortez le costume trois pièces et le nœud pap : les nominés pour la plus belle action de la saison sont…

Draymond Green, Golden State Warriors. L’intérieur se prend sûrement pour un meneur au talent de passeur exceptionnel à chaque fois qu’il ressort en tête de raquette. Mais si vous jouez avec le Dray un jour, suivez bien les systèmes à la lettre ou achetez-vous un casque.

Russell Westbrook, Los Angeles Lakers. Le meneur a dû oublier de se mettre du talc sur les mains avant de rentrer sur le terrain. Ou il a oublié comment on dribblait. Ou il avait juste envie de chatouiller le ballon. On ne sait pas.

Scottie Barnes et Tyrese Maxey, Toronto Raptors et Philadelphia Sixers. Les deux minots ont profité du Rising Star Shoot Challenge pour lancer leur entreprise de BTP. Un beau moment pour montrer aux collègues rookies et sophomores qu’ils s’y connaissent vraiment en briquasses.

James Harden, Brooklyn Nets. Après la prise de poids à Houston, El Barbudo nous a trouvé un nouveau moyen de faire comprendre à sa franchise qu’il voulait en partir. James en a oublié que Detroit était une vraie franchise de NBA et pas une équipe de partenaires d’entraînement sympas.

Draymond Green et ses passes de quarterback de NFL, Russell Westbrook et sa tremblote chronique, Scottie Barnes et Tyrese Maxey qui ont oublié de ramener leur shoot au All-Star weekend, et James Harden qui fait sa promenade digestive sur le parquet. Ah là là, la concurrence est rude cette année, mais pour vous qui sera le Shaqtin’ MVP 2021-22 ?