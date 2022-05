Comme chaque matin, la NBA nous concocte une petite compilation des plus belles actions de la nuit et on ajoute nos commentaires pour mettre un peu d’épice à tout ça. Allez, c’est parti pour le Top 5.

Draymond pour la passe dans le dos, Klay qui fait Splash, les Warriors sont de retour au sommet.

Draymond avec la planche, on sait pas si c’était annoncé.

Andrew Wiggins ligne de fond, Frank Ntilikina a tout fait pour pas être sur la photo (c’est raté).

Spencer Dinwiddie joue (temporairement) au sauveur au buzzer.

Luka Doncic doit contrôler la gravité, sinon on comprend pas comment il a pu mettre ce panier.

Voilà, c’est tout pour ce Top 5 mais on se dit à demain pour un nouveau condensé de show à mater ensemble. D’ici là, bonne journée à tous !