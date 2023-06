Demain soir l’Équipe de France féminine entamera sa quête d’or à l’EuroBasket 2023. Douze filles pour une médaille, la plus belle si possible, après cinq médailles d’argent consécutives dans la compétition reine en Europe.

Les images sont signées beIN Sports, la vidéo est labellisée FFBB, et ces filles-là sont donc parties dimanche matin de la ville sainte de Bourg-en-Bresse, direction Ljubljana en Slovénie, avec une petite escale à Lyon St-Exupéry et une autre à Paris CDG. No spoiler mais dans cette vidéo vous découvrirez les prémices de l’osmose sur pick and roll entre les intenables Iliana Rupert et Marine Fauthoux, alors qu’à l’heure de ces lignes les douze filles de Jean-Aimé Toupane (pas vraiment ses filles hein, on s’est compris) doivent sortir d’un entrainement tardif, si on a tout bien compris.

Quelques minutes de bonne humeur avant le début des explications, demain soir face à l’Allemagne ? Allez, on clique sur play et on se retrouve très vite devant la télé, pour se lever sur les 3-points de Marine, presque comme prévu.