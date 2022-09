C’est le genre d’article que l’on aurait aimé écrire au sujet de l’équipe de France. Cet été, les sélections espagnoles – jeunes et adultes – ont littéralement roulé sur les compétitions internationales en ramenant… neuf médailles : cinq d’argent, trois d’or, et une dont nous connaitrons la matière incessamment sous peu. Increvable formation.

Il est étrange qu’en France, l’on n’est pas encore fait de la « formation à l’espagnole » une maxime qui exprime rigueur, intemporalité et efficacité. Notre surplus de fierté complique la concession : outre-Pyrénées, ils ont compris quelque chose que nous, n’avons pas encore compris. Sur les neuf compétitions FIBA disputées cet été, l’Espagne est arrivée neuf fois en finale. Trois médailles d’or aux championnats d’Europe U20 masculin et féminin, ainsi que U18 masculin, et cinq médailles d’argent aux championnats d’Europe U16 masculin et féminin, U18 féminin, ainsi qu’aux Mondiaux U17 masculin et féminin, pour terminer ce soir par une ultime médaille, d’or ou de platine d’argent, grâce aux seniors masculins. Ça fait beaucoup de catégories et une longue phrase peu synthétique. L’avantage avec les différentes équipes de France, c’est que la phrase est plus courte et digeste. Quatre médailles de bronze aux championnats d’Europe U16 masculin et U18 féminin, aux Mondiaux U17 masculin et féminin, et une médaille d’or au championnat d’Europe U16 féminin. C’est tout ? C’est tout. Difficile de sortir satisfaits d’une campagne estivale à seulement cinq médailles, quand sept des neufs compétitions disputées sont limitées à la zone européenne. Ce qu’est en train de réaliser l’équipe de France fanion depuis le Mondial 2019 devrait encourager les sélections jeunes à accroître leurs exigences. Aujourd’hui c’est nous, demain peut-être plus.

🇪🇸 Spain have played in all the finals this summer 🤯 Men:

🥈 U16

🥈 U17

🥇 U18

🥇 U20 Women:

🥈 U16

🥈 U17

🥈 U18

🥇 U20 And now the men’s senior team will play in the #EuroBasket final. CRAZY. — BasketNews (@BasketNews_com) September 16, 2022

En plus de former de chouettes collectifs et d’apprendre à ses jeunes à jouer ensemble – ce que certaines réappliqueront en équipe A – l’Espagne parvient à tirer des virtuoses de cette grande symphonie. On pense directement à Izan Almansa, poste 5 qui a réalisé l’impossible en étant élu MVP de l’EuroBasket U18, un mois seulement après avoir été élu MVP de la Coupe du monde U20. Typiquement le genre de bonhomme qui pourrait caler 40 points sur l’équipe de France en 2032. Il y a aussi Mario Saint-Supery, le MVP de l’EuroBasket U16, auteur de moyennes à 21.9 points, 6 rebonds, 4.1 assists et 2.9 interceptions. Du basket – ou de la magie – plein les mains, et une aisance/sérénité qui lui a valu sa comparaison directe avec Luka Doncic. On retient également les noms de Juan Nunez (U20 masculin) et Claudia Contell (U20 féminin), la dernière ayant notamment été élu MVP de l’EuroBasket U20 après une finale remportée, *toussotements*, 47 à 42. Aucun jugement, seulement de la considération pour tous ces noms que l’on espère voir fructifier dans leurs clubs respectifs, sans pour autant qu’ils brillent en sélection. On attend de voir le résultat de la finale de ce soir, mais le vent tourne peut-être enfin. Ce serait trop bête de repartir pour un tour.

À la lecture de ce papier, une seule conclusion nage au-dessus de toutes les autres : il faut prendre cet EuroBasket 2022. Les wagons de jeunes espagnols arrivent en furie derrière et – bien que la France ait elle aussi de chouettes individualités en devenir – la rivalité, de leur côté, n’est pas prête de prendre fin.