Un grand évènement peut parfois en cacher un autre… Eh oui, la finale de l’EuroBasket entre la France et l’Espagne (20h30) ce 18 septembre 2022 marque également la fin du légendaire George Eddy aux commentaires des Bleus. Canal + ayant perdu les droits de diffusion des matchs de l’Équipe de France au profit de beIn Sports, le commentateur à l’accent le plus célèbre de l’Hexagone nous fera donc vibrer une dernière fois ce soir.

Quel monsieur quand même, George Eddy. D’abord bravo, et puis ensuite, merci. Merci pour ces soirées passées à nous tenir en haleine devant les matchs des Bleus, merci pour ces actions de légende vécues ensemble, merci d’avoir transmis la passion du basket à plus d’un d’entre nous. Après 37 ans de bons et loyaux services pour Canal +, « Mister George » rend son tablier et dit adieu à l’Équipe de France. Bon heureusement, ce n’est pas un adieu au basket puisque le Franco-Américain continuera quand même à officier via les antennes de Canal + Afrique, mais tout de même cette finale marque la fin d’une époque. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, Canal perd les droits de diffusion des matchs de l’EdF au profit de beIn Sports. La finale de l’EuroBasket 2022 sera donc la dernière de George Eddy en tant que commentateur des Bleus. Comme un symbole, la France affronte en plus l’Espagne (20h30), l’occasion pour le Mister de partir de la plus belle des manières.

Comme tous les GOATs 🐐, un « au revoir » au 🔝, pour une finale 🏆 La légende @georgeeddy2 commentera son dernier match @FRABasketball ce dimanche à 20H30 sur CANAL+SPORT 360 👏 Envoyez-nous vos messages, vos anecdotes et même vos imitations en vidéo ici avec #MerciGeorgeEddy 🙏 pic.twitter.com/Xc8Ste0NWS — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 17, 2022

Avant d’être un commentateur exceptionnel, George Eddy c’est d’abord un joueur de basket et un shooteur incroyable. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le natif de l’Alabama a même joué en première division sous les couleurs de Caen. Ah mais oui, George n’était clairement pas là pour déconner. Tiens, pour preuve, ce monsieur a planté 46 pions dont 9 tirs du parking en Nationale 2 (équivalent de la Pro B à l’époque). Vraiment sérieux, qu’on vous dit. Après sa carrière sur les parquets, le désormais ex-basketteur se reconvertit derrière un micro pour nous faire vivre les matchs avec une voix, un accent et des expressions qu’on ne connaît que trop bien. Trente-sept ans plus tard, George Eddy est une figure du basket-ball en France. On parle quand même ici d’un des messieurs ayant le plus œuvré pour la démocratisation de la NBA dans l’Hexagone. Pour la démocratisation du basket tout court, d’ailleurs. Au-delà de la Grande Ligue, Mister George s’est également imposé comme la voix officielle de l’Équipe de France depuis de nombreuses années et jusqu’à ce soir encore. Cette finale entre la France et l’Espagne est une occasion rêvée pour George de dire adieu aux Bleus.

Merci pour tous ces messages sympas. Je continue sur Canal+ Afrique comme depuis 7 ans et ponctuellement sur Canal + France pour encore un an ou deux. Allez les Bleus!! https://t.co/IJV5Lqbk9y — George Eddy (@georgeeddy2) September 18, 2022

Son héritage est immense, et ses phrases légendaires doivent encore résonner dans vos oreilles. Parce que oui les jeunes, c’est notamment à ce monsieur que l’on doit le terme de « money time », celui de « stratosphérique » ou encore de « brique ou de « parpaing ». Mister George, c’est aussi des expressions hautes en couleurs, parmi lesquelles on retrouve pêle-mêle : « Pau Gasol roule au super », « Il lui a fait perdre son short » sans oublier le facile mais néanmoins sympa « Ce Penny là vaut plein de sous ». Enfin, George Eddy c’est surtout des moments d’anthologie sublimés par un homme vraiment passionné de basket. Le dunk de Vince Carter sur Fred Weiss en est un exemple parfait. L’action est déjà monumentale, mais les commentaires bouillants de George la sublime davantage. Désormais, il ne reste plus qu’à espérer que ce soir aussi cet homme pourra, une dernière fois, mettre encore plus de magie dans un évènement déjà exceptionnel.

Une finale d’EuroBasket, qui plus est entre la France et l’Espagne, et en plus pour la dernière de George Eddy c’est juste im-man-quable. Alors même si vous n’aviez rien de prévu, annulez tout quand même pour être sûr d’être devant les Bleus, prêts à vibrer devant la dernière masterclass d’un commentateur mythique.