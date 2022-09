L’Équipe de France affrontera donc l’Espagne en finale de l’EuroBasket 2022, dimanche à 20h30. Comme on se retrouve, « amigos »…

La cote était élevée en début de compétition mais les valeurs sûres persistent souvent dans le sport de haut niveau, tels Rafael Nadal et Roger Federer en finale d’un Grand-Chelem, tels Ole-Einar Bjorndalen et Martin Fourcade en bugne à bugne dans la poudreuse. On parlait beaucoup du trio infernal composé de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ? L’Italie, l’Allemagne et la Pologne sont passées par là, et dimanche ce seront bien les deux meilleurs ennemis du basket européen qui se retrouveront, onze ans après la finale de l’Euro 2011 et après tant de batailles depuis, en finale de ce merveilleux EuroBasket 2022. Oh des souvenirs il y en a et on va très vite en reparler soyez en sûr, entre les joies de 2013 et 2014 ou les peines de 2011, 2012, 2015 et 2016, ouais ça fait beaucoup de peines, entre le coup de la corde à linge de Rodolfo Fernandez sur Tony Parker ou le coup de poing dans les roubignoles de Juanca Navarro, ouais ça fait beaucoup de sang versé, entre le discours de Tony en 2013 ou le shoot de Thomas en 2014, ça c’est pour les cris poussés.

Mais ce dimanche à 20h30, à Berlin et en direct sur M6 ou Canal, il faudra tout oublier et se concentrer sur un seul objectif : boucler en beauté un Euro incroyable, lors duquel les Bleus sont tout à tour passés par les questions après l’ouverture compliquée contre l’Allemagne, par la montée en puissance ensuite puis par le sentiment d’être bénis des dieux face à la Turquie et l’Italie et, enfin, par une respiration essentielle en demi face à la Pologne. Au final on ne retiendra que la conclusion, cette finale à jouer, face à des Espagnols que l’on disait amoindris donc moins forts, mais qui, comme presque toujours, seront bien là à l’heure de la décision ultime du destin. Les frangins Hernangomez n’ont rien du flow de leurs prédecesseurs Gasol mais personne aujourd’hui ne semble avoir de solutions pour les stopper, Rudy Fernandez est toujours là et on a toujours autant envie de laisser trainer la jambe, Lorenzo Brown est le chef d’orchestre critiqué de la bande, de par son peu d’histoire avec la patrie ibérique, mais au bout du compte l’Espagne reste l’Espagne, à savoir le pays de basket le plus doué au monde pour nous faire chialer un dimanche soir.

France – Espagne, en basket-ball, en finale d’un championnat d’Europe ? Avec tout les antécédents connus entre les deux nations ? Que demande le peuple vraiment, car nous on peut vous le dire, on ne pouvait juste pas rêver mieux pour conclure cet Euro. Ça va être incroyable, c’est déjà incroyable, rien que d’y penser. #BeatSpain