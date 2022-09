Après s’être littéralement fait marcher dessus par la France cet après-midi, la Pologne était toujours dans l’attente de son futur adversaire pour la médaille de bronze. Finalement, l’autre demi-finale a rendu son verdict et la bande de Mateusz Ponitka s’en ira défier celle de Dennis Schroder. Eh oui, nos voisins Teutons viennent de se faire sortir par l’Espagne et disent donc « auf wiedersehen » à l’or.

Et hop, la Pologne, ça dégage, et l’Allemagne aussi. Les demi-finales de l’EuroBasket ont rendu leur verdict et ce seront donc les Français (suuuuuu) et les Espagnols qui se foutront sur la tronche pour grimper sur la plus haute marche du podium. Comme l’a si bien dit un très grand philosophe : les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire. Bon, en l’occurrence ici pas tant que ça puisque l’Allemagne et la Pologne ont encore l’occasion d’écrire un joli chapitre de leur existence. Eh oui, l’Euro n’est pas encore totalement fini pour ces deux sélections, puisqu’il reste désormais à déterminer le classement sur la dernière marche et au pied du podium. Côté Allemand, la dernière médaille remonte quand même à 17 ans, quand un certain Dirk Nowitzki avait permis à son pays de décrocher l’argent, c’était à l’Euro 2005. Pour la Pologne ? Il faut carrément sauter dans la Dolorean direction 1967, année où les Polonais avaient tapé la Bulgarie pour s’adjuger le bronze.

D’ailleurs, et même si rien n’est encore joué, il faut quand même féliciter Allemands et Polonais pour leur parcours respectif bien au-dessus des attentes. C’est vrai quoi, qui aurait imaginé la Pologne et ses douze pelos inconnus au bataillon capables de sortir la Slovénie d’un Luka Doncic en feu sur le tournoi. Mieux encore, les Polonais ne sont pas passé loin de s’offrir le scalp des Bleus, à 41 pions près pour être exact. Roh ça va, on déconne. Allez, pas de favoritisme ici, alors bravo aussi à l’Allemagne pour son parcours. Sans certains de leurs NBAers les plus sérieux, les Teutons sont toutefois parvenu à déjouer tous les pronostics. Déjà, eux se sont vraiment permis de tabasser la France, ce qui n’est pas tout mal. En plus de cela, les Allemands ont également fait chuter la Grèce de Giannis Antetokounmpo, et rien que pour ça, ça mérite une dédicace. Bref, deux équipes superbes qui nous auront fait vibrer de loin. Désolé les gars et merci pour tout, mais désormais il est temps de laisser la place aux grands. Enfin avant cela, il va quand même falloir déterminer qui repartira avec la médaille de bronze, et qui s’enfilera celle en chocolat. Ce sera dimanche prochain à 17h15, juste avant la grande finale.

Malgré leur beau parcours, l’Allemagne et la Pologne s’inclinent aux portes de la finale. Allez messieurs, il reste quand même une médaille à aller chercher, alors pas le temps de s’apitoyer. Plus qu’un match pour repartir décoré, alors soyez en forme dimanche, rendez-vous 17h15.