A l’occasion de la demi-finale de l’Euro de football entre la France et l’Espagne ce soir à 21h, TrashTalk vous propose sa sélection de scénarios originaux. Ou presque.

Attention, la rédaction dénie toutes responsabilités si un événement évoqué ci-dessous se produit dans la soirée. Aucune voyante, marabout ou autre sorcier aux pouvoirs magiques n’a été contacté. Ces histoires sont presque fictionnelles, à un ou deux détails que les amateurs de balle orange reconnaîtront. Mais évidemment, on ne souhaite rien de tout ça aux Bleus ce soir. Allé le foot.

1 – Nacho se débarrasse de Mbappé à la Rudy Fernandez

21h42. Quelques minutes avant la pause, le score entre la France et l’Espagne indique 1-1, malgré une domination assez nette de la Roja. La défense française fait le dos rond pour laisser passer l’orage, et profite de quelques coups-de-pied arrêtés pour déstabiliser les Ibères. Mais sur un coup-franc tiré par Antoine Griezmann, Nacho Fernandez – comme un certain Rudy avant lui – envoie une énorme cravate dans la figure de Kylian Mbappé. L’attaquant français tombe lourdement sur le dos, tandis que son masque reste dans la main de l’espagnol. S’ensuit ensuite 15 minutes d’intervention médicale du staff pour retrouver le nez du natif de Bondy. Il avait glissé jusqu’en touche.

Monsieur Slavko Vincic, l’arbitre de la rencontre, adresse un carton jaune orangé au défenseur qui se place dans le mur avec un petit sourire en coin. Le coup-franc termine douze mètres au-dessus, et Mbappé doit rejoindre l’hôpital de Munich sur civière. Sur le terrain, l’animosité montre de trois crans mais l’Espagne vire en tête et s’impose finalement 3-1. “En la calle yo te mato” envoie le Kyk’s sur les réseaux sociaux quelques minutes après le coup de sifflet final. Rien n’y fait, la France a perdu le match, et lui son nez.

2 – Alvaro Morata imite Pau Gasol, Munich devient Villeneuve-d’Asq

Les Espagnols se rappellent tous de Pau Gasol de Villeneuve-d’Asq. En ce 9 juillet 2024, le Alvaro Morata de Munich entre à son tour dans la légende.

Dans cette demi-finale de l’Euro un temps équilibré, l’attaquant de l’Atlético Madrid est touché par la grâce et dégoûte une défense française pourtant ultra solide depuis plusieurs semaines. Frappe pied droit à l’entrée de la surface : but. Demi-volée pied gauche depuis le point de pénalty : but. Tête plongeante sur coup franc dans la lucarne de Mike Maignan : but. Coup du chapeau parfait, les Bleus sont médusés.

Si Alvaro Morata à l’habitude de marquer des triplés, ils sont souvent tous hors jeu. Mais ce soir-là, aucun arbitre de touche ne l’empêche d’inscrire son nom dans l’histoire de l’Euro. Ce chenapan se permet même une ultime passe décisive à la 90e+2 pour sceller une victoire 4-2. L’Équipe de France n’a pas démérité mais le numéro 7 était au-dessus. Et dire qu’il aurait dû être suspendu. Il obtient 10/10 dans L’Équipe le lendemain, gueule de bois générale dans l’hexagone.

3 – Olivier Giroud perd ses nerfs sur les bijoux de famille d’Aymeric Laporte

Que ce France – Espagne est agréable. Pendant près de 80 minutes, les Bleus dominent un match de foot exceptionnel qui contraste avec le niveau de jeu affiché jusqu’à lors. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont répondu à Lamine Yamal, et l’Équipe de France a toutes les cartes en main pour s’imposer. Mais en quelque secondes, tout bascule. Antoine Griezmann croit marquer, mais l’arbitre revient sur un penalty pour l’Espagne grâce à la VAR. La scénario est cruel, mais le Roja égalise. Dans la foulée, ce diable d’Alvaro Morata crucifie Mike Maignan en contre attaque. 3-2, le rêve se brise dans la frustration générale.

Dans les arrêts de jeu, M. Slavko Vincic siffle une faute d’Olivier Giroud au marquage d’Aymeric Laporte. Le sang de l’attaquant français ne fait qu’un tour, et Olive foudroie les cacahuètes du défenseur de son poing. Oui, oui, les couilles. En plein milieu. La rencontre manque de dégénérer en bagarre générale, et l’Espagne s’impose finalement. “Je voulais lui donner une bonne raison d’être naturalisé espagnol” lâche Giroud dans le couloir après son carton rouge. Quelques heures plus tard, il corrige le tir sur X : “Desole d avoir montré une image comme ca du foot et de la France. La frustration et la rage m a envahi, je n ai pas d excuse.“. Mais au fond, les fans ne lui en veulent pas vraiment. Nicolas Batum l’appelle en FaceTime dans la foulée pour le réconforter.

Desole d avoir montré une image comme ca du basket et de la France. La frustration et la rage m a envahi, je n ai pas d exuse.

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 8, 2012

4 – Les bleus prennent une claque historique, fin de l’ère Deschamps

20h59. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu sont en forme, et énoncent les possibilités de croire aux chances françaises. La plupart des joueurs MPP sont tout aussi optimistes, le match s’annonce intense mais équilibré. Le premier contrôle raté d’Adrien Rabiot jette un petit froid.

21h18. L’Espagne mène 2-0, l’Équipe de France n’a pas enchaîné plus de trois passes, et Fabian Ruiz joue comme Andrea Pirlo. Les Olé! se font déjà entendre dans les travées.

22h33. L’EDF, menée 5-0, n’a toujours pas cadré un tir. L’Espagne réalise son rêve de la Coupe du monde 2006 et pulvérise nos légendes. “Vas-y mon petit!” tente Margotton quand Ousmane Dembélé dribble cinq joueurs, mais la frappe termine en touche.

23h44. Le service communication de l’Équipe de France annonce le départ de Didier Deschamps après la claque historique (6-0 score final). Antoine Griezmann, Olivier Giroud et N’Golo Kanté partent en retraite internationale. Même Guy Stéphan annonce en duplex sur TF1 qu’il prépare ses valises.

L’humiliation, comme pour l’EDF de basket aux Jeux Olympiques de 2016, marque un tournant dans l’histoire des Bleus. Les Espagnols s’en souviendront toute leur vie, les fans français aussi. Le lendemain est un jour sombre pour les habitants de l’hexagone.

5 – Marc Cucurella écœure nos espoirs avec le match de sa vie

Il fallait évidemment que ce soit Marc Cucurella. Le latéral espagnol, relativement inconnu chez les non connaisseurs de football, se sublime en ce 9 juillet 2024. Pour la première – et peut-être dernière fois de sa carrière – il est la tête et les épaules au-dessus de la mêlée. On connaissait le 7/9 à 3-points en demi-finale par Juancho Hernangomez, le sentiment est similaire.

Cucurella déborde tout le monde toute la soirée et termine avec 2 buts, 2 passes décisives et 3 petits ponts. Les actions sont si belles qu’il est difficile de regretter quoi que ce soit. Il rentre même une demi-volée depuis l’extérieur de la surface, ce qui donne à Adam Sandler l’idée de réaliser un film avec lui. La France s’incline 4-1 et repensera longtemps à la chevelure bouclée de l’Espagnol. Satanés espagnols.

Difficile de trouver pire que ces cinq scénarios pour l’Équipe de France de foot. Mais de toute façon, pas de risque, la rédaction lance le prono d’une victoire du tir au but après un beau 0-0. Et surtout merci Dédé.