En attendant la grande finale de l’EuroBasket ce dimanche soir entre la France et l’Espagne, on se replonge sur un match qui a fait date entre les deux équipes : le quart de finale des Championnats du Monde 2014. Pour ceux qui veulent se payer une part de (très bonne) nostalgie, c’est en replay et en intégralité juste au-dessus.

Si une rivalité a émergé durant la décennie 2010 au niveau FIBA, c’est bien celle entre la France et l’Espagne. Euro 2009, Mondial 2010, Euro 2011, JO 2012, Euro 2013, Mondial 2014, Euro 2015, JO 2016… La Roja et les Bleus ont eu bien des occasions de se croiser en cours d’un tournoi. Si certains duels sont évidemment des souvenirs cuisants (Euro 2015 à la maison par exemple), la France a aussi eu son lot de jours de gloire. On parle justement de l’un d’entre eux avec un certain quart de finale des Championnats du Monde 2014. Privée de Tony Parker, Joakim Noah mais aussi Nando de Colo, la France arrive au Mondial avec peu de certitudes. En face, la Roja apparaît sûre de sa force, avec un effectif blindé de stars et elle peut compter sur le soutien inconditionnel du public puisqu’elle évolue à la maison. Un France-Espagne au Mondial 2014, cela apparaît un peu comme du David contre Goliath mais cette fois avec le géant qui fracasse le petit avec ses cailloux. Les deux équipes se jouent en poule et l’Espagne ne fait pas dans la demi-mesure : 88-64.

Autant dire qu’au moment de retrouver ces mêmes Espagnols en quart de finale, la fanbase tricolore serre drôlement les fesses pour ne pas prendre une raclée. Oui mais voilà, comme souvent avec nos Bleus, c’est quand on ne les attend pas qu’ils sont les plus magnifiques. Auteurs d’une masterclass défensive, les Français éteignent totalement la grande Espagne qui se voit limitée à… 52 points ! Sur le terrain, un Boris Diaw en parfait capitaine courage, Thomas – Big shot – Heurtel qui éteint toute l’Espagne avec un shoot venu d’ailleurs dans le money time, un Evan Fournier (avec des cheveux !) qui découvre ses premières grandes joutes FIBA et puis surtout la naissance d’un phénomène dans la raquette : Rudy Gobert. Alors qu’il vient à peine de finir sa première saison NBA, Gobzilla va livrer une partie remarquable face à la raquette XXL de l’Espagne. Marc Gasol finit à 1/7 au tir, la France détruit l’Espagne au rebond (50 à 28 !). C’est le match qui construit la carrière en Bleu de notre Rudy national, sans le moindre doute. Les « no pasaran » se faisaient entendre dans tout Madrid avant la rencontre, mais c’est bien la Roja qui reste à quai, laissant sans voix un peuple qui s’imaginait de nouveau sur le toit du monde, comme en 2006.

Et les Bleus dans tout ça ? Un triomphe au pays bien sûr puisqu’il s’agissait de la première qualification pour une demi-finale d’un Championnat du Monde ! Et tout ça sans Tony Parker sur le terrain. L’histoire aurait pu être encore plus belle mais la Serbie de Teodosic viendra mettre à terme aux rêves des Français en demi. Ces derniers iront arracher le bronze face à la Lituanie avec les tripes mais surtout avec un Nicolas Batum en feu, élu dans le meilleur cinq du tournoi.

En 2014, la France avait joué un bien vilain tour à l’Espagne en allant l’éliminer du Mondial sur son propre terrain grâce à une défense de fer et à plusieurs jeunes aux dents longues. Le karma fera qu’ils nous le feront payer un an plus tard du côté de Lille. Mais ça, c’est une autre histoire…