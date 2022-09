Une fois n’est pas coutume et pour changer un peu de ligne éditoriale parce que ça fait du bien, évoquons ce matin un autre pan de la rivalité sportive entre la France et l’Espagne. On laisse de côté quelques minutes le parquet pour… la pelouse, l’occasion de nous replonger en 2006, en Allemagne, déjà, à une époque où l’Espagne du foot a cru bon de trashtalker l’Équipe de France. Délicieux.

« Vamos a jubilar a Zidane ». Voici donc la Une du quotidien espagnol Marca en ce 27 juin 2006. Le contexte ? La France affronte l’Espagne à Hanovre, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de futbol. Un an plus tôt Zinédine Zidane, Claude Makélélé et Lilian Thuram faisaient le choix d’une dernière danse avec l’EDF, pour venir en aide à un sélectionneur (Raymond Domenech) qui – rappelons-le – choisissait alors ses joueurs en fonction de leur signe astrologique mais bon, passons. Six jours après le début de l’été donc, l’Espagne du foot se laisse aller à une petite séance de trashtalking en annonçant haut et fort qu’elle avait pour ambition de renvoyer le divin n°10 à sa retraite… sauf que les choses ne vont absolument pas se passer comme Marca l’avait imaginé.

Le match ? Un sommet du foot mondial. Raul, Xavi, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Fernando Torres, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos et David Villa font partie du onze de la Roja, Titi Henry, Zizou, Patrick Vieira et Fabien Barthez forment la colonne vertébrale d’une EDF vieillissante et laborieuse, et sur le banc Vikash Dhorasoo filme tout ça avec son Nokia.

Un match plutôt mal engagé puisqu’à la 28ème minute David Villa ouvre le score sur penaltoche et met la France dans les cordes. Le moment choisi par… Franck Ribéry de se présenter officiellement à la planète foot. Oh, le gamin de 23 ans n’est pas un inconnu loin de là, mais le Marseillais d’alors marque en tout cas son premier but en sélection, égalisant pour les Bleus avant la mi-temps et nous offrant par la même occasion une merveille de commentaire de la part du regretté Thierry Gilardi

Vas-y mon petit ! Il est génial le môme !

La suite ? Un match à se rendre les coups et, finalement, Patrick Vieira qui trouvera la faille en fin de match avant que, tiens tiens, Zinédine Zidane en personne ne mette fin au suspense dans les arrêts de jeu. Victoire 3-1 des Français, la retraite attendra… quelques jours. Quelques jours seulement puisque Marco Materrazzi soufflera quelques jours plus tard à l’oreille de Zizou, en pleine finale, que la sœur de ce dernier gagnait sa vie d’une manière peu catholique. Un bon coup de tête façon bélier entre les deux poumons du malotru, une défaite aux tirs au but, bref vous connaissez tous l’histoire mais une chose est sûre, les Espagnols n’y étaient pour rien dans cette histoire.

Au football aussi, Français et Espagnols ont donc eu maille à partir par le passé, et encore on ne vous parle même pas du mot « remontada » qui doit forcément vous dire quelque chose. Voilà, c’était le quart d’heure football sur TrashTalk, à dans six ans pour le prochain article, et à ce soir pour France – Espagne.