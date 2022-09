Alors que les garçons sont en quête d’un deuxième titre européen ce soir face au grand rival espagnol, les filles de l’Équipe de France préparent quant à elles leur Mondial qui va commencer le 22 septembre en Australie. Et la liste des 12 joueuses qui défendront le maillot bleu vient tout juste de tomber.

Marième Badiane (ailier-fort, pivot)

Lisa Berkani (arrière, meneuse)

Alexia Chartereau (ailier-fort)

Kendra Chery (ailière)

Helena Ciak (pivot)

Marine Fauthoux (meneuse)

Marine Johannes (arrière)

Sarah Michel (arrière, ailière)

Marie-Eve Paget (meneuse)

Iliana Rupert (ailier-fort, pivot)

Ana Tadic (pivot)

Gabby Williams (ailière)

Non sélectionnés : Pauline Astier, Marie Pardon, Assitan Koné, Mamignan Touré.

Les voici, les 12 joueuses qui auront comme mission d’amener le drapeau bleu-blanc-rouge le plus haut possible du 22 septembre au 1er octobre prochain. La liste des sélectionnées pour le Mondial 2022 a ainsi été annoncée ce dimanche sur le site de la fédération par la manager (et ancienne gloire de l’EDF) Céline Dumerc et le coach Jean-Aimé Toupane. Parmi les cadres, on retrouve Sarah Michel (promue capitaine) ainsi qu’Helena Ciak, plus de 230 sélections en cumulé et la trentaine passée, et puis évidemment la maestro Marine Johannes qui nous fera rêver avec ses talents au shoot et à la passe. À noter aussi la présence de Marie-Eve Paget, championne du monde 3×3 en juin dernier et qui va pouvoir inspirer ses copines tout comme Lisa Berkani, elle aussi bien connue du circuit 3×3. Néanmoins ça manquera pas mal d’expérience internationale au niveau de la mène, alors qu’au contraire le frontcourt est plutôt fourni en grandes. Un frontcourt qui attend encore l’arrivée d’Iliana Rupert puisque la Frenchie des Las Vegas Aces est actuellement en train de disputer les Finales WNBA contre le Connecticut Sun. La série – qui se joue au meilleur des cinq matchs – est à 2-1 pour Vegas et peut durer jusqu’au 20 septembre. Pourvu qu’Iliana soit opérationnel au plus vite car les Bleues auront besoin d’absolument tout le monde pour pouvoir se sortir du groupe de la mort composé de la Serbie, du Japon, de l’Australie, du Canada et du Mali.

Restant sur deux défaites consécutives face à l’Australie et le Japon en préparation du Mondial, l’Équipe de France avance sans trop de certitudes pour le moment. Mais il ne faudra pas avoir de retard à l’allumage dans les jours à venir parce que ça va commencer fort. Rendez-vous le jeudi 22 septembre pour un Australie – France qui va tout de suite mettre les Bleues dans le bain.

Source texte : FFBB