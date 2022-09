Comme face à la Belgique, la Slovénie de Luka Doncic sera grande favorite de cette rencontre, prévue à 20h30 à Berlin en digestif de ces quarts de finale. Mais attention, ce ne sera pas un jeu d’enfants de sortir Mateusz Ponitka et ses troupes de la course au titre suprême, surtout quand on connait l’état jugé fragile de la cheville de la superstar des Mavericks. Sauf si le prodige slovène fait malgré tout encore des siennes, évidemment, et dans ce cas le match pourrait bien être plié au milieu du troisième quart temps. Rendez-vous à 20h30 !

La première chose que l’on peut penser en voyant cette affiche, c’est sûrement que c’est fou de voir la Pologne arriver dans le Top 8 européen, alors que des institutions comme la Lituanie ou la Serbie ont déjà pris leurs billets retour. Un tableau plutôt favorable n’y est pas pour rien, les Ukrainiens sortis en huitièmes n’étant pas l’adversaire le plus coriace, mais si on ne sait pas vraiment où en seraient les Polonais s’ils avaient du affronter une équipe de plus gros calibre au tour précédent, leur présence en quarts de finale n’est surtout pas à discréditer et ce n’est pas Mateusz Ponitka qui vous dira le contraire. Malheureusement, la pente vers le sommet de l’Europe commence à devenir de plus en plus ardue et à moins d’un miracle de type italien, les Polonais ont toutes leurs chances de faire leurs valises après leur affrontement face à Lulu. En tout cas une chose est sûre, si c’est leur dernier match, on peut être sûr d’avoir un beau combat et que les Polonais enverront tout ce qu’ils peuvent pour tenter de survivre face au monstre de 23 piges. Une victoire de leur part serait un véritable exploit et ils atteindraient d’ailleurs le dernier carré pour la première fois depuis… 1967 !

« On sait tous ce que ça va être un match difficile. […] Mais on va jouer dur, on va tout donner sans se rendre. On va jouer avec de l’orgueil. Et puis, c’est du basket, la meilleure équipe ne gagne pas toujours. On verra bien. » – AJ Slaughter, via FIBA

Les Slovène ne devraient honnêtement pas trop s’inquiéter. Quoiqu’on se disait la même chose pour leur huitième de finale face aux Belges, et ces derniers sont tout de même restés dans le match pendant trois quarts temps. On a tendance à penser que la Pologne évolue un ton au-dessus de nos voisins belges et que, par conséquent, Goran Dragic et ses potes ne devront pas trop jouer avec le feu et proposer un basket de qualité s’ils veulent s’éviter un money time bien relou face au caractériel et surprenant Ponitka. A noter que Zoran, le petit frère de l’éternel meneur slovène, est out pour le reste du tournoi après s’être déchiré partiellement le quadriceps. Une absence relativement déplorable, lui qui passe un peu plus de 17 minutes en moyenne sur le parquet depuis le début de l’Euro, mais pas insurmontable et le coach Aleksander Sekulic devrait trouver les solutions pour le remplacer dans la rotation. Quoiqu’il en soit, avec Luka Doncic en chef d’orchestre (si toutefois Luka est en pleine forme car il a été aperçu hier matin avec une poche de glace sur la cheville…), les Slovènes ne devraient pas se faire trop de soucis. Les Polonais, eux, le peuvent, mais on a cru comprendre qu’avoir peur d’un adversaire n’était pas trop une tendance pour les coéquipiers de Mateusz.

LES ROSTERS

Pologne : Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

Slovénie : Jaka Blazic, Vlatko Cancar, Ziga Dimec, Luka Doncic, Goran Dragic, Zoran Dragic, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Luka Rupnik, Ziga Samar, Mike Tobey

LE PARCOURS DES DEUX ÉQUIPES

Slovénie – Lituanie : 92-85

– Lituanie : 92-85 Slovénie – Hongrie : 103-88

– Hongrie : 103-88 Slovénie – Bosnie : 93-97

: 93-97 Slovénie – Allemagne : 88-80

– Allemagne : 88-80 Slovénie – France : 88-82

– France : 88-82 Slovénie – Belgique : 88-72

Pologne – République Tchèque : 99-84

– République Tchèque : 99-84 Pologne – Finlande : 59-89

: 59-89 Pologne – Israël : 85-76

– Israël : 85-76 Pologne – Pays-Bas : 75-69

– Pays-Bas : 75-69 Pologne – Serbie : 69-96

: 69-96 Pologne – Ukraine : 94-86

On ne peut pas vous assurer que le match sera serré. Par contre, on peut vous assurer que ce match est à regarder. Ne serait-ce que parce que le gagnant sera le prochain adversaire des Bleus, si les Italiens ne redeviennent pas possédés par un démon du basket. Bon, ne nous portons pas l’œil et observons plutôt les exploits de Luka face aux vaillants Polonais, ça se passe à 20h30 à Berlin !