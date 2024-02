Trop d’attaque dans la NBA d’aujourd’hui ? La Ligue s’interroge et pourrait s’ajuster

Entre les énormes cartons offensifs de certains joueurs et les matchs qui se finissent régulièrement dans les 130 voire 140 points, la NBA est plus que jamais tournée vers l’attaque. Un peu trop au goût de certains. C’est pourquoi la Ligue a entamé des discussions pour potentiellement rétablir un semblant d’équilibre.

Voilà une nouvelle qui devrait remonter le moral aux grands fans de la défense, qui vivent des heures difficiles en ce moment.

Lors d’un entretien avec Vincent Goodwill de Yahoo Sports, le patron des opérations basket de la NBA Joe Dumars a indiqué que la Ligue avait récemment eu des entretiens avec des coachs et des dirigeants d’équipe pour discuter de l’explosion offensive que connaît la NBA depuis une bonne décennie.

“La question qu’on se pose, c’est : y’a-t-il un manque d’équilibre (entre l’attaque et la défense, ndlr.) ?” a déclaré l’ancien joueur des Detroit Pistons. “Faut-il rééquilibrer les choses pour permettre aux défenses de défendre plus, de faire plus dans leur partie de terrain ? D’une manière générale, les gens disent que ce ne serait pas mal d’avoir un peu plus de défense.”

On confirme.

Si on kiffe le talent offensif qui existe aujourd’hui en NBA, il ne fait aucun doute que la marge de manœuvre des défenses est trop faible pour pouvoir contrer les explosions offensives, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Avec l’avènement du tir à 3-points depuis le milieu des années 2010, les attaques qui sont de plus en plus intelligentes et efficaces, le talent individuel des joueurs actuels et les changements de règles favorisant le côté offensif du jeu, la moyenne de points par match et par équipe en NBA est montée jusqu’à 115,6 aujourd’hui. 115,6 ! C’est tout simplement la plus haute moyenne de l’ère moderne, et la sixième plus haute all-time derrière les folles saisons des années 1960.

Alors, que faire pour rééquilibrer – au moins un peu – le rapport de force ?

“Vous ne voulez pas d’un scénario où les défenses peuvent juste accrocher et tenir (les attaquants, ndlr.), vous comprenez, mais vous ne voulez pas non plus que les attaques possèdent cet énorme avantage. C’est pour retrouver cet équilibre qu’on discute actuellement.”

L’insider et analyste d’ESPN Zach Lowe a proposé quelques changements de règles pour aider les défenses : cinq secondes dans la raquette au lieu de trois, moins de coups de sifflet pour les joueurs qui se jettent dans le corps des défenseurs, plus de coups de sifflet sur les écrans illégaux…

Peut-être que l’une (ou plusieurs) de ces propositions sera mise en place pour la saison prochaine après discussion avec le comité de compétition pendant l’intersaison.

En tout cas une chose est sûre : il faut faire quelque chose pour aider les défenses. Et vite !

Source texte : Yahoo Sports