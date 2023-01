Hier, vous pouviez lire sur le site de TrashTalk que les Wolves souhaitaient encore faire confiance à Rudy Gobert et Chris Finch, le coach de l’équipe. Chaque jour est différent, et c’est Brian Windhorst de chez ESPN qui ajoute ce mardi une nouvelle cuillère d’huile sur le feu du dossier Roudi à Minnesota. Au menu ? Des coéquipiers apparement excédés par les trop nombreuses pertes de balle de leur nouveau pivot.

Si vous n’avez pas eu l’opportunité de regarder le match Nuggets-Wolves de cette nuit, que ce soit en direct ou en replay, laissez nous vous le raconter brièvement, pour poser le contexte. Rudy Gobert est dans le cinq majeur, s’offre une belle partie défensive en contenant assez bien la pièce maîtresse de Denver aka Nikola Jokic. Tout roule jusqu’ici, mais parlons désormais de son apport offensif.

Nourri par ses coéquipiers le temps des premières possessions du match, il est très vite complètement effacé du jeu des Loups, qui l’ignorent étrangement malgré de nombreux pick & roll vers le panier et autre prises de positions intéressantes. La raison derrière cet “oubli” à l’heure d’inscrire des points ? C’est selon Brian Windhorst, insider ESPN, la répercussion d’une frustration du reste de l’effectif envers les multiples pertes de balle de Gobert depuis le début de saison.

“[Les Wolves] savaient que Gobert avait des limites. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il arrive et que tout soit immédiatement parfait. Ils savaient que cela allait prendre un peu de temps. Mais il a vraiment frustré les fans là-bas ainsi que ses coéquipiers car plus tôt dans la saison, il a perdu des ballons. Ils exécutaient les systèmes, les pick & rolls pour lui et la balle lui glissait des mains. Je n’ai pas le nombre de ses pertes de balles devant moi, mais pour les Wolves et leurs fans, c’était comme si il en avait perdu 100. Il y a eu de la frustration là-dedans et même si sa défense est bonne, il n’a pas eu l’impact qu’ils attendaient.”

Wow, ok. Alors, sortons les feuilles de stats de notre énorme trieur estampillé “saison 2022-2023”. Rudy Gobert, c’est 53 pertes de balles en 32 matchs, soit 1,7 par rencontre. Cela représente certes un chiffre éventuellement élevé au yeux des Wolves, mais il s’agit de son total le plus bas depuis la saison 2018-19.

La régulière n’est pas terminée, mais il semblerait bien que les pertes de balle du Roudi national soient peut-être un moyen pour les fans et certains joueurs d’évacuer une frustration liée aux mauvais résultats de la franchise depuis la reprise. À titre indicatif – et pas comparatif, le joueur en question ayant bien plus de ballons en attaque – Karl-Anthony Towns compile lui 3,1 pertes de balles par match.

Ignorer Rudy Gobert offensivement ne devrait pas aider à résoudre l’avarie de résultats chez les Loups. D’autant plus dans un contexte d’absence prolongée du pivot offensif. Après seulement deux mois de compétition, la meute aura sans doute plus a gagner en essayant de régler les soucis d’alchimie offensive plutôt qu’en isolant un élément sur le papier important de son groupe.

Source : Brian Windhorst via Hoopshype