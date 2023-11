Décès du légendaire coach Bob Knight à l’âge de 83 ans

Le monde du basket américain vient de perdre une légende et une grande figure du coaching. Bob Knight, ancien entraîneur d’Indiana mais aussi de Team USA, s’est éteint mercredi à l’âge de 83 ans.

Il y a des hommes comme ça qui marquent leur sport, qui marquent des générations, à travers leurs accomplissements et leur personnalité. Bob Knight – l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basket US – en fait incontestablement partie.

Entamant une carrière de coach au début des années 1960 juste après avoir remporté un titre de champion NCAA en tant que joueur, Knight est resté sur les bancs jusqu’en 2008. Il a notamment coaché l’université d’Indiana pendant trois décennies (1971-2000), trois décennies durant lesquelles il s’est imposé comme une référence du coaching en emmenant les Hoosiers vers trois titres de champion national. L’un de ces titres a été remporté en 1976, quand Indiana a terminé la saison invaincue (32 victoires – 0 défaite). Aucune équipe n’a réussi pareil exploit depuis.

En plus de ses 902 victoires en carrière (6e plus grand total all-time en D1 NCAA), Bob Knight a également coaché Team USA pendant plusieurs années, notamment lors des Jeux Olympiques de 1984 où les États-Unis d’un tout jeune Michael Jordan (alors amateur) ont remporté la médaille d’or à Los Angeles.

Le palmarès de Bob Knight :

Bob Knight has passed away at the age of 83.

1x NCAA Champion (player)

3x NCAA Champion (coach)

5x Final Four

11x Big Ten Champion

3x AP Coach of the Year

1x Naismith Coach of the Year

1991 Naismith Basketball Hall of Fame Inductee

A true legend. pic.twitter.com/7GSDd1y3Ty

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 1, 2023

Les accomplissements de Bob Knight parlent d’eux-mêmes, on n’a pas besoin d’en rajouter. Par contre, impossible de ne pas parler de ce grand bonhomme sans mentionner sa personnalité et les excès qui vont avec.

Bob “Le Général” Knight était connu pour son style de coaching très dur. Poussant ses joueurs à dépasser leurs propres limites, il dépassait lui-même certaines limites comme lorsqu’il a pris à la gorge son joueur Neil Reed en 1997 lors d’un entraînement. Knight aurait également fait pleurer Michael Jordan en 1984 en assommant MJ de critiques après une mauvaise performance dans un match des JO contre l’Allemagne de l’Ouest.

À ça, il faut ajouter aussi des échanges houleux avec les journalistes, et bien sûr cette séquence lunaire où il a… balancé une chaise sur le terrain après s’être embrouillé avec un arbitre. Comme un symbole, il a été viré par l’université d’Indiana en 2000 pour non-respect d’un code de conduite qui avait été mis en place spécialement à son égard.

Tout ça, c’était Bob Knight.

“Bob Knight était un innovateur (il a notamment popularisé l’attaque en mouvement, ndlr.), il avait plus d’exigence que n’importe qui envers ses joueurs. Est-ce qu’il a parfois franchi la limite ? Sans aucun doute. Soit les joueurs l’aimaient soit ils le détestaient, pareil chez les médias. Il ne laissait personne indifférent. Il avait probablement quelques problèmes pour gérer sa colère, mais n’oublions pas les choses incroyables qu’il a accomplies, et le nombre de vies qu’il a impactées positivement.” – Seth Greenberg, analyste du basket universitaire pour ESPN

Bob Knight restera à jamais un personnage controversé. Mais surtout, il restera à jamais une légende du coaching.

R.I.P.