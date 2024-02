Après le concours à 3-points et le concours de dunks, le Skills Challenge est le concours préféré des fans… Le format a changé depuis 2022 donc pour que vous puissiez l’apprécier en toute connaissance de cause, on va vous présenter les règles et les candidats. Qu’est-ce qu’on dit ? Merci TrashTalk !

Si le Skills Challenge était autrefois individuel, il se fait désormais en équipe. Trois équipes de trois joueurs qui font des épreuves sortant de l’ordinaire et si le concept ne vous hype pas, les candidats le devraient. La NBA a réuni un plateau plutôt séduisant puisque grande nouveauté, les joueurs auront du skill. Sorry Thanasis, mais on préfère Tyrese Haliburton.

Les participants

Team Top Picks : Paolo Banchero – Anthony Edwards – Victor Wembanyama

Team Pacers : Tyrese Haliburton – Bennedict Mathurin – Myles Turner

Team All-Stars : Scottie Barnes – Tyrese Maxey – Trae Young

Que s’est-il passé l’année dernière ?

Un concours pas franchement dingo, avec des “Antetokounmbros” sans Giannis Antetokounmpo, la tuile. Une victoire de la Team Jazz en tant qu’équipe “moins nulle” à la place de “meilleure”. Et surtout, le sosie officiel de Pascal Donnadieu qui fout le feu à la salle de Utah pendant les transitions.

Et là donc t’as Pascal Donnadieu qui porte une brouette en équilibre sur son zen.

Comment tu peux dire que la NBA n’est pas la meilleure ligue du monde ❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

Pourquoi il faut se lever cette nuit ?

Franchement, car le plateau est bien plus kiffant que l’an passé. On a Wemby qui participe forcément, mais le reste des invité est très sympa et ça promet du haut niveau. Anthony Edwards, Paolo Banchero, une équipe All-Star et Tyrese Haliburton avec ses gars pour représenter le quartier. Du kiff au mètre carré sur le papier. Mais d’ailleurs, ils vont faire quoi durant le concours ?

Chaque équipe aura trois épreuves à disputer au sein d’un parcours global, et le but est de remporter le plus de points. La première est un slalom assez similaire au Skills Challenge individuel de l’époque. La 2ème est un concours de passe : vaste bordel où les 3 joueurs visent des cibles qui valent plus ou moins de points. La 3ème met l’accent sur le shoot avec 1 joueur qui tire depuis des zones, les autres prennent le rebond et ça enchaîne. Le temps peut passer très lentement si – comme Banchero, Ivey et Jabari Smith – vous finissez à 0 point.

Si la vie est une fête, le All-Star Weekend de la NBA l’est aussi.

De la belle ouvrage de la part de la Grande Ligue. De toute façon, le but n’est pas de comprendre mais de gol-ri devant des bons joueurs qui sont aussi là pour l’amusement. Parfait en amuse bouche pour commencer la soirée des concours. Rendez-vous à 2h pour voir la Team Top Picks remporter le trophée !

