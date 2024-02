Malgré la blessure de Joel Embiid, les Sixers restent ambitieux et vont essayer de se renforcer avant la NBA Trade Deadline de jeudi soir. L’intérieur du Jazz Kelly Olynyk intéresse notamment Philadelphie.

Kelly Olynyk va-t-il suivre les traces de Simone Fontecchio et quitter Utah à son tour ? C’est de plus en plus probable.

Avec son contrat à expiration (12,2 millions de salaire) et son profil atypique, l’intérieur de 32 ans est un candidat très sérieux pour un transfert. Et les Sixers font partie des équipes qui sont sur le coup si l’on en croit ESPN.

The Sixers are interested in trading for Kelly Olynyk, per @WindhorstESPN on NBA Today.

Olynyk would provide Philadelphia much-needed big man depth and floor-spacing capabilities. pic.twitter.com/50vKdUVLLD

— Evan Sidery (@esidery) February 7, 2024

La franchise de Philadelphie, qui espère retrouver Joel Embiid avant la fin de saison, devrait se montrer agressive sur le marché et réaliser un ou plusieurs deals pour renforcer son roster. Une arrivée de Kelly Olynyk apporterait immédiatement un plus à l’effectif : le joueur du Jazz tourne à 43% à 3-points cette saison et fait étalage de sa polyvalence à Utah (8 points, 5 rebonds, plus de 4 passes de moyenne). Il est aujourd’hui un membre important du collectif de Will Hardy.

Bref, typiquement le genre de joueur précieux et expérimenté qu’affectionnent les contenders.

Woj just said Daryl Morey and the Sixers will be active, aggressive and operating as buyers at the trade deadline… 🚨👀 pic.twitter.com/1PWWZUQkgj

— Rob Hodge (@RobHodge_) February 6, 2024

Conscient de la valeur de Kelly Olynyk, le Jazz aimerait récupérer un premier tour de draft pour son joueur. Ça tombe bien, les Sixers sont plutôt armés de ce côté-là et possèdent une belle flexibilité depuis le transfert de James Harden.

Suffisant pour que Danny Ainge et Daryl Morey trouvent un accord ? Réponse lors des heures à venir.

Source texte : ESPN