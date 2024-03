En début d’année, Boris Diaw est sorti de sa retraite pour rejoindre Biscarrosse avec le rêve de remporter la Coupe des Landes. Une étape de plus a été franchie ce week-end, Bisca est en demi-finale, non sans se faire peur.

Un quart de finale à Parentis-en-Born, entre les routes de Gastes et Ychoux pour les connaisseurs, c’est bonheur garanti. Pour décrocher un demi, deux solutions : soit on demande très gentiment au bar, soit en sort vainqueur sur le parquet. On avoue que même si les deux ont l’air sympa, on va se concentrer sur le deuxième. Bonjour c’est le basket, et ça sent bon le sud-ouest.

Biscarrosse contre les Coteaux de Luy, c’est minimum 100 points au Scrabble si c’est bien placé. Mais samedi soir, c’était ambiance Féria pour la Coupe des Landes. On rappelle le principe pour ceux du fond, une compétition made in Département 40 entre des équipes de Départementale 3 jusqu’à Nationale 2. Le graal : la “coupe du monde” des Landes, rien que ça.

Mais Biscarrosse, pourtant toute petite formation de Départementale 3… n’est pas comme les autres. Une gloire du basket français, Boris Diaw, et quelques copains qui ont repris une licence pour une ultime aventure près de la côte, ça crée une ambiance particulière.

L’ancien champion NBA avec les Spurs est toujours la petite attraction de la soirée, mais les supporters luycontins (ça c’est un nom qui pète) vont lui réserver un accueil de Président : des sifflets dans tous les sens. Le ton est donné dans les arènes de Parentis.

Boris Diaw et les joueurs de Biscarrosse viennent de faire leur arrivée dans les arènes de Parentis à quelques minutes de leur quart de finale de Coupe des Landes pic.twitter.com/lJyxThEJHd

— Sud Ouest Landes (@SO_Landes) March 16, 2024

Entre deux, et déjà… 42 – 0 pour les visiteurs. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les règles de la Coupe des Landes, ce sont 7 points d’avance qui sont attribués par division d’écart, comme dans chaque coupe départementale. L’objectif est de ménager le suspens et d’équilibrer les débats. Une calculatrice et le tour est joué, 6 x 7 = donc 42 points d’avance pour compenser les six divisions d’écart.

Si le premier quart temps est équilibré (11-11 sans les points bonus), les Coteaux de Luy ajoutent vite un “u” dans leur nom et sortent les armes. De la ficelle de loin, du passage musclé dans la raquette et une ambiance digne de l’Europe de l’Est : run 21-0 pour le CLB. Début de la folie à Parentis, entre les petites broncas à chaque faute ou des fumigènes par-ci par-là. 62-43 à la mi-temps.

En début de deuxième période, même son de cloche : encore Luy. La “Green Army” pousse de plus belle et les visiteurs ne comptent plus que 13 points d’avance à un quart-temps de la fin. Babac et les siens souffrent, c’est une course contre le chrono pour rester en vie.

Mais dans les dernières minutes, Bisca revient d’entre les morts pour enrayer la remontée luycontaise (orthographe non officielle mais non moins rigolote). L’écart sera légèrement trop important à remonter pour l’équipe à domicile, qui s’incline avec les honneurs devant son public.

“On en avait parlé avant, on savait qu’on pouvait prendre la grêle. Ils ont eu des moments de folie, un peu à l’image de leur saison. On savait que ça pouvait arriver, c’est arrivé. Mais on était prêts, on n’a pas paniqué et on a réussi à revenir dans le match” – Diaw

Biscarrosse peut savourer malgré la grêle. Rendez-vous le 10 et le 11 mai pour suivre les demis de la “Coupe du monde” locale.

Si on enlève la lettre B (appelons ça la taxe Boris), Biscarrosse devient l’anagramme parfait de “Oscarisés”. En cas de victoire finale pour le Président et ses copains, il faudra filer un petit coup de téléphone à l’académie pour “Landes Of Brothers“, la série qui documente le parcours de Bisca.

Source texte : Sud Ouest, BeBasket