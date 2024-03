On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible, le fameux “tanking”. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Grizzlies, les Pistons et les Blazers ont fait le taf.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Grizzlies, Blazers et Pistons

Les Grizzlies sont plutôt bons depuis quelques matchs, tout est relatif, et ils ont récupéré Desmond Bane depuis deux rencontres. Hier soir ça a failli passer à Sacramento (défaite en prolongations) mais attention à ne pas faire passer le plaisir avant le travail. No zob in job comme dirait Jib. Pour le reste ? Défaite sur le fil des Blazers face à Chicago avec un Deandre Ayton qui continue d’être bon uniquement quand on ne lui demande pas, alors que les Pistons ont tranquillement laissé dérouler les Celtics.

Mauvaise opération du jour – Wizards, Hornets, Raptors

Forcément, ceux qui n’ont pas joué et qui voient quelques tanks les prendre dans le virage par la ligne intérieure. Parmi eux on pense par exemple aux Raptors, à la lutte avec Memphis, ou à Charlotte, qui risque de galérer pour accrocher le podium. Mais ce matin on pense surtout aux Wizards, qui vont donc devoir assurer leur place de cancre… sans Bilal Coulibaly jusqu’à la fin de saison. Et perdre ton seul joueur frisson quand t’es déjà l’équipe la plus claquée de NBA, c’est quand même une sale nouvelle.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Magic – Hornets

0h : Wizards – Rockets

0h30 : Nets – Pelicans

1h : Spurs – Mavericks

2h : Wolves – Nuggets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

