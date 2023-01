C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Avant la prochaine Coupe du Monde, Team USA, l’Espagne et la Slovénie pourraient se retrouver à Malaga pour un mini-tournoi sur trois jours. C’est prévu pour le 11, 12 et 13 août, dans le cadre du centenaire de la fédération espagnole. À confirmer. (Source : EuroHoops)

Vous l’avez sans doute vu hier, Mike Malone n’était pas sur le banc des Nuggets. C’est parce qu’il est dans le protocole sanitaire de la Ligue. Il sera remplacé par David Adelman en attendant. (Source : Nuggets)

Bonne nouvelle pour les Mavericks, Dorian Finney-Smith et Josh Green devraient retrouver les terrains ce soir contre Atlanta. (Source : ESPN)

Touché au mollet, Kyrie Irving n’a pas joué contre les Spurs hier. Mais rien de grave selon le coach des Nets Jacque Vaughn, Uncle Drew devrait pouvoir retrouver sa place jeudi soir. (Source : ESPN)

Sur nos autres réseaux