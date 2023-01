Qui dit mercredi, dit Mercredi Panzani, avec une grosse soirée NBA. Neuf matchs au programme et de très belles affiches, dont un excitant Grizzlies – Cavaliers à 2h.

# LE PROGRAMME

1h30 : Knicks – Wizards

1h30 : Mavericks – Hawks

2h : Rockets – Hornets

2h : Grizzlies – Cavaliers

2h : Pelicans – Heat

2h : Thunder – Pacers

3h : Jazz – Clippers

4h : Nuggets – Timberwolves

4h : Lakers – Kings

# À NE PAS MANQUER

Un très beau duel au FedEx Forum de Memphis où les Grizzlies de Ja Morant affrontent les Cavaliers. Le 2ème de la Conférence Ouest face au 5ème de la Conférence Est, voilà qui donne un match à ne pas rater. Les Grizz sont sur une incroyable série de 10 victoires d’affilée et comptent bien continuer. Ja Morant, Desmond Bane, Triple J, Dillon Brooks et compagnie… tout le monde est sur le pont (sauf Danny Green) pour tenter d’égaler un record de franchise et élever leur nombre de wins d’affilée à 11.

Côté Cleveland, ça va un peu mieux. Même si la franchise de l’Ohio enchaîne le bon et le moins bon, les victoires et les défaites, elle reste sur une belle victoire à domicile face aux Pels lors du MLK Day. Ricky Rubio qui a effectué son retour va apporter du sang frais à la rotation. Seule ombre au tableau, l’absence de Donovan Mitchell, forfait pour la rencontre à cause d’un bobo à l’adducteur.

Ja Morant vs Darius Garland, Evan Mobley vs Jaren Jackson Jr., y’a du beau monde sur le parquet, et deux équipes qui savent jouer du beau basket, ça a de la gueule, non ?

# À NE PAS MANQUER ÉGALEMENT

Une revanche entre New York et Washington. La dernière confrontation entre les deux franchises s’était soldée par une victoire des Knicks malgré un Kyle Kuzma de gala (40 points). Double K voudra rééditer sa perf face à Brunson et Randle qui continuent leur chantier.

Oh la belle affiche entre les Mavs et les Hawks, Luka Doncic face à Trae Young. Le Slovène est annoncé “probable” et devrait être sur le parquet. Atlanta reste sur 3 victoires de suite et veut continuer sa remontée. Il va y avoir des étincelles à Dallas.

Hornets – Rockets. Rien à dire, vous pouvez zapper, de toute façon on ne va pas rater grand-chose.

Miami pour enfin lancer sa saison. Le Heat se déplace à New Orleans pour affronter des Pelicans toujours privés de Brandon Ingram et Zion Williamson. Jimmy Butler lui est bien là, Tyler Herro est revenu. Plus de temps à perdre pour la bande à Erik Spoelstra qui doit s’imposer.

Un coup à jouer pour OKC et une masterclass en vue pour SGA ? Le Thunder, très surprenant cette saison, reçoit les Pacers. Indiana – qui devra faire sans Tyrese Haliburton – va affronter un Shai Gilgeous-Alexander chaud comme la braise.

On attend toujours les Clippers. L’autre franchise de L.A. ne répond toujours pas aux attentes, ce qui a mis Paul George en colère . Une nouvelle saison commence pour les Clips qui se doivent de faire mieux, mais attention au Jazz de Jordan Clarkson et compagnie, c’est typiquement le match piège.

Pas de KAT, peut-être pas de Rudy et d’Ant-Man, champ libre pour les Nuggets et le Joker, 40-15-15 incoming pour le double (bientôt triple ?) MVP.

Les Lakers ont de la visite, mais cette fois-ci, c’est pas n’importe qui. Les Kings arrivent dans la peau des favoris au Staples Center à la Crypto.com Arena. Avec quatre victoires consécutives, Sacramento veut continuer à gagner et rester dans le top 4 à l’Ouest. Pour les Lakers, ce n’est pas 48 points de LeBron qu’il faudra pour gagner, mais 65. Le pire c’est qu’il en est capable.

Luka, Trae, Ja, Darius, LeBron ou encore Shai sont tous de sortie ce soir. Ça promet du lourd. Le Mercredi Panzani est fidèle à sa réputation, la NBA aussi.