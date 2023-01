Comme on a pu le faire hier, c’est l’heure de notre petit point quotidien sur les deux franchises NBA qui vont disputer le Paris Game. Alors, quel programme pour les Pistons et les Bulls à 24h du gros match ?

Paris, ville de l’amour

Derrick Jones Jr a profité de la venue des Bulls en France pour faire sa demande en mariage ❤️💍 Paris, ville de l’amour 🥰pic.twitter.com/ECFvLzMVUa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2023

Promotion des NBA Jr. Leagues au Gymnase Didot

8h30. Go voir des gosses malpolis jouer au Gymnase Didot pour la NBA Jr. League. Ça sent le traquenard on se tient au courant — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Hooper en charge de plusieurs classes UNSS. On voulait voir Benny nous 😒 pic.twitter.com/UChEHeyKC2 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Intervention de Cathy Melain. Huit titres de championne de France qui te parlent. Tu t’assois et t’écoutes. T’es pas content ? 3-points. pic.twitter.com/u2AfTyXvBC — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Échange avec Napheesa Collier du Minnesota Lynx. Elle aime la bouffe française, voudrait un match WNBA à Paris, et une place pour le Bercy de Claudio Capéo. C’est faux pr le dernier mais super moment 👍 pic.twitter.com/5P64ov4DrM — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Maillot de Napheesa Collier pour la MVP de la matinée. Casquettes blanches pour toutes. Passage sympa de Brisco. C’était chouette 🦉 pic.twitter.com/TM5a6c7Vuz — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Passage des Bulls à la Tour Eiffel

From Chicago to Paris ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/XOYHDiOBni — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 18, 2023

Zach LaVine, Nikola Vucevic, and DeMar DeRozan are available in tomorrow’s Paris 2023 game 🇫🇷 pic.twitter.com/e1DU4Lx3qK — BullsMuse (@BullsMuse_) January 18, 2023

Saddiq Bey au Foot Locker des Champs-Elysées

Saddiq Bey est bien en place au Foot Locker des Champs ! pic.twitter.com/eqAawhBnJg — The Daily Motown (@DailyMotown) January 18, 2023

Jalen Duren est (enfin) arrivé à Paris

Jalen Duren vient de rejoindre les Pistons ! Problème de passeport solutionné. @trashtalk_fr pic.twitter.com/gFnalSOT86 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Goran Dragic nous parle des Européens en NBA

Goran Dragic, sur la domination des joueurs européens (🇬🇷 🇷🇸 🇸🇮 ) en NBA ⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/KVtldp37k9 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Cade Cunningham ne resaute pas encore sur son tir

Pas encore de jumpshot pour Cade Cunningham@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Ccv1GuXeXs — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Un peu de légendes dans la place…

Abbiamo chiesto a Ben Wallace di stoppare un nostro tiro per vedere se ancora ricorda come si fa. La sua risposta “sono troppo vecchio, non ce la faccio più. Posso spiegarti come si fa, ma non ci riesco più neanche per gioco” ♥️#NBAParis #benwallace pic.twitter.com/NDoW0POOwZ — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) January 18, 2023

DeMar DeRozan et Zach LaVine sollicités par la presse

BEAUCOUP de journalistes pour DeMar DeRozan pic.twitter.com/ctaPpPDoGi — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Mdr ils ont tellement la flemme@TrashTalk_fr pic.twitter.com/4qEC7gD063 — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) January 18, 2023

Plus que 24h avant le coup d’envoi de ce match de gala à Paris. D’ici là, on continue de guetter les dernières news autour des deux équipes.