Les Memphis Grizzlies ont enchaîné cette nuit, face aux Cleveland Cavaliers, une onzième victoire d’affilée, égalant ainsi le record de la franchise. Ce fut serré (score finale 115-114), mais le boulot est fait.

Pour la box score, c’est juste ici.

Les Grizzlies ont témoigné d’une vraie capacité de résilience pour prendre le meilleur en toute fin de rencontre sur les Cavs. Après avoir repris l’avantage à 7 secondes du buzzer sur un tip-in de Steven Adams, les joueurs de Taylor Jenkins ont su résister sur l’ultime possession, que Dillon Brooks a conclu d’un contre salvateur. Et voilà les pensionnaires du FedEx Forum à onze victoires consécutives, meilleure série en cours dans la Ligue. Une victoire qui porte le sceau du collectif pour les ursidés.

Avec 25 points inscrits, Desmond Bane a été le principal artisan du succès des siens. Ja Morant a également répondu présent (24 points), tandis que Santi Aldama (16 points) a rappelé le flair des dirigeants de Memphis pour repérer les jeunes talentueux. Avec une adresse globale (45,4%) et lointaine (32,4%) aussi bancales que l’idée de choisir Hasheem Thabeet en pick #2 d’une draft, les Grizzlies ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher la win. C’est à l’intensité défensive et à la solidarité que les Oursons du Tennesse sont ressortis vainqueurs cette nuit pour préserver leur place dans le top 2 de l’Ouest aux côtés des Nuggets. Mais les victoires sont là, et le groupe vit toujours aussi bien.

En face, malgré l’absence de Donovan Mitchell, les joueurs de J.B. Bickerstaff n’ont pas manqué de répondant. Caris LeVert (23 points), Darius Garland (24 unités) ou encore Evan Mobley et Isaac Okoro (respectivement 18 et 17 pions) ont posé des problèmes à Memphis. Le meneur de la franchise de l’Ohio a notamment pris ses responsabilités dans le money time pour suppléer au mieux Spida dans le rôle de patron. Pas suffisant pour réussir l’opération chasse à l’ours des Cavs mais il s’en est fallu de peu.

Les Grizzlies sont toujours l’équipe la plus chaude de NBA en ce moment, et cette nuit, ce sont donc les Cavs qui ont été matés. Jusqu’où ira le marquage de territoire des Ours ?