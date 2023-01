Victorieux de leurs trois derniers matchs, les Hawks ont confirmé leur regain de forme du moment en allant gagner chez les Mavs de Luka Doncic. Victoire 130-122 derrière un très bon Dejounte Murray.

Si on oublie cinq minutes le bordel ambiant dans les bureaux de la direction et le flou qui entoure les prochaines décisions sportives, ça ne va pas si mal du côté des Hawks. Une quatrième victoire de rang, la troisième à l’extérieur, qui plus est à Dallas, pas la salle la plus facile du monde à conquérir. La recette de ce beau succès ? Un gros collectif avec tout le monde qui met la main à la pâte, Trae Young qui ne force rien mais fait jouer les copains, un banc qui répond présent avec Clint Capela qui retrouve ses sensations progressivement et une équipe qui ne craque pas sous la pression en fin de match. Et bien sûr, le patron du jour : Dejounte Murray. Auteur de 30 points (12/18 au tir et 4/6 de loin), 7 rebonds et 4 passes, le combo guard a livré une magnifique prestation, portant les siens de bout en bout avec un gros money time en prime. Le big boss des Hawks ce soir.

Dejounte Murray and Luka Doncic dueled in Dallas as the Hawks picked up the road W. Luka: 30 PTS, 4 REB, 8 AST

En face, les Mavs ne seront pas passés bien loin mais il aura manqué de la réussite en fin de match pour arracher la décision. Luka Doncic a encore une fois apporté sa magie avec 30 points et 8 passes (mais aussi sept turnovers..), bien entouré par les lieutenants Wood, Dinwiddie et Bullock. Si offensivement Dallas n’a pas à rougir, c’est défensivement que ça coince. Les Hawks ont eu une bonne soirée au shoot mais il y a un vrai souci sur les derniers matchs pour les Texans. 136 et 140 pions dans la tronche contre les Blazers, encore 130 ce soir, va falloir mettre le bleu de chauffe pour protéger le panier à un moment. Point positif de la soirée tout de même, les retours sur le parquet de Dorian Finney-Smith et Josh Green, deux bons soldats qui devraient aider à retrouver de la solidité.

Dallas enchaine une troisième défaite de rang alors qu’Atlanta réalise la passe de quatre pour les wins. Les Hawks tenteront de confirmer ce vendredi à la maison face aux Knicks alors que les Mavs recevront le Heat pour relever la tête.