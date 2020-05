Les highlights de Joel Embiid en 2019-20 : le pire dans tout ça, c’est que c’est censé être une mauvaise saison

Deuxième meilleur pivot de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Joel Embiid a, selon la plupart des observateurs de la Grande Ligue, réalisé une saison décevante. On le rappelle, il est tout de même deuxième de notre classement, ça doit vouloir dire qu’il a du talent, et on vous assure que cette compilation le prouve.

Habile de ses mains comme Joël Bats, Embiid écrit son histoire comme Joël Dicker. Sa passion ? Cuisiner ses défenseurs comme Joël Robuchon. Il est prêt à tout sur le terrain, même à être dans une Suicide Squad comme Joel Kinnaman et grâce à ça, il met de l’argent dans sa banque comme Joel McHale dans Spider-Man 2. Il a la tête bien faite et une certaine aisance en élocution comme Joël de Rosnay. Il a parfois la tête dans les nuages et ça ne nous étonnerait pas s’il sympathisait parfois avec les bédos comme Joëlle Bercot – RIP bon Guy – et pour ça, il pourrait traîner du côté d’Amsterdam comme Joël Veltman. Non, ça c’était juste pour la vanne, le pivot des Sixers est pur, il pourrait même être un prophète comme… bah comme Joël. Nous pouvons donc le rapprocher de beaucoup de monde mais ça en crée un monstre unique, Joel Embiid.

Même décevant, Jojo est considéré par beaucoup comme le meilleur pivot de la NBA, son meilleur Camerounais et le meilleur joueur des Sixers. En somme, il est impressionnant et on vous assure que vous allez vous régaler devant un best-of qui transpire la domination.