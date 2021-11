Le pari NBA du jour : 320€ à gagner en misant sur les Bulls qui continuent leur gros début de saison à Boston

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 1er novembre, c’est un gros programme que nous propose la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

00h00 : Hornets (1,52) – Cavaliers (2,75)

00h00 : Pacers (1,75) – Spurs (2,20)

00h00 : Sixers (1,85) – Blazers (2,10)

00h30 : Hawks (1,50) – Wizards (2,75)

00h30 : Celtics (1,78) – Bulls (2,15)

00h30 : Knicks (1,39) – Raptors (3,25)

01h00 : Grizzlies (1,80) – Nuggets (2,15)

01h00 : Wolves (1,22) – Magic (4,60)

03h00 : Clippers (1,15) – Thunder (5,60)

Le pari qu’on sent bien

Les Bulls l’emportent sur le parquet des Celtics (2,15) : cinq victoires en six matchs, dont un succès référence face au Jazz samedi, autant dire que les Bulls cartonnent depuis la reprise. Tout le contraire des Celtics, qui ont un peu de mal à lancer leur campagne avec quatre défaites en six matchs. Malgré la blessure de Pat Williams, les Taureaux sont solides collectivement derrière les exploits de Zach LaVine (malgré un bobo au pouce gauche), DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Cie, et on les voit bien enchaîner sur le parquet de Boston. Les Verts sont eux irréguliers à l’image de leurs stars Jaylen Brown et Jayson Tatum. Le premier a des problèmes de récupération à cause du COVID, et le second souffle le chaud et le froid au niveau de l’adresse. Difficile donc de compter sur les Celtics, même si ce n’est jamais facile d’aller gagner à Boston. Vu la belle cote de Chicago, on a bien envie de mettre une pièce dessus.

Le combiné à tenter

Tobias Harris marque au moins 20 points contre les Blazers et les Knicks battent les Raptors (2,09) : plutôt propre en ce début de saison, Tobias Harris tourne à 19,8 points de moyenne avec les Sixers. Sachant que le leader de Philadelphie Joel Embiid sera absent ce soir, Tobi va devenir la première option de son équipe et ça devrait lui permettre d’atteindre la barre des 20 pions sans trop de problèmes, surtout que c’est la défense de Portland en face (et en back-to-back en plus). Deuxième condition pour que le pari passe, une victoire des Knicks contre les Raptors. Avec cinq victoires en six matchs, New York tourne très bien et les hommes de Tom Thibodeau vont vouloir continuer sur leur grosse dynamique devant leur public du Madison Square Garden. Certes, les Dinos sont plutôt en forme en ce moment mais avec un Pascal Siakam toujours absent et un Scottie Barnes qui devrait manquer la rencontre à cause d’une blessure au pouce, les Knicks devraient l’emporter. Avec ce combiné, on est sur une belle cote de 2,09.

Une petite folie pour finir ?

Les Wizards l’emportent sur le parquet des Hawks (2,75) : c’est le moment de miser sur les Wizards. Washington fait partie des équipes « surprise » du début de saison (cinq victoires en six matchs) tandis que les Hawks peinent à prendre leur envol (trois victoires en six matchs), y’a peut-être un bon coup à faire.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

