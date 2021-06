NBA Top 5 du jour : Joe Harris en guest-star de la nuit, vous n’êtes même pas prêt pour ce que vous allez voir

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : alors on ne sait pas vraiment si c’est le contre de Brook Lopez ou le dilettantisme de Joe Harris qui est le plus choquant là-dedans. Vous avez quatre heures et ça ne compte pas pour le Bac de Philo.

#4 : on ne sait pas vraiment si c’est le shoot de Khris Middleton ou la défense idiote de Joe Harris qui est le plus choquant là-dedans. Vous avez quatre heures et ça ne compte toujours pas pour le Bac de Philo.

#3 : on ne sait pas vraiment si c’est le drive et la passe de Jrue Holiday ou la défense passive de Joe Harris qui est le plus choquant là-dedans. Vous avez quatre heures et ça ne compte toujours pas pour le Bac de Philo.

#2 : Kevin Durant dans ses œuvres, et vous apercevrez également Joe Harris qui mange un Balisto dans le bas de votre écran.

#1 : Giannis Antetokounmpo s’est fâché, comme souvent ça fait très mal, et vous remarquerez également le merveilleux combo box-out / agressivité de… Joe Harris, évidemment.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !