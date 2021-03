Preview de la soirée NBA : choc au sommet entre le Jazz et les Nets, et une dizaine de matchs avant pour se chauffer

Grosse soirée de NBA ce mercredi, avec onze affiches au programme, qui se conclura par un magnifique duel entre le Jazz, premier de la Conférence Ouest, et les Nets, deuxièmes à l’Est, où James Harden retrouvera – s’il joue – l’équipe contre laquelle il se régalait en Playoffs lorsqu’il était un Rocket.

0h00 : Pacers – Pistons : pas mal embêtés par les blessures cette saison, les Pacers reviennent peu à peu au complet et espèrent gratter des places dans les semaines à venir. Cela tombe bien, ils vont rencontrer la lanterne rouge de l’Est ce soir, les Detroit Pistons, même si ces derniers ne sont pas forcément une équipe facile à jouer. Côté Indiana, Malcom Brogdon et Myles Turner sont marqués questionable, idem pour Wayne Ellington à Detroit. Petite alerte également pour Sekou Doumbouya, qui a ressenti une douleur au pouce.

0h30 : Bucks – Celtics : on passe à la grande affiche à l’Est. Ce sera une épreuve pour Milwaukee qui jouera peut-être sans Giannis Antetokounmpo pour la deuxième fois de suite car touché au genou. Une occasion pour les C’s de se reprendre ? Eux qui sont tombés à une décevante huitième place peuvent profiter de l’absence du Grec pour tirer leur épingle du jeu. Ils seront néanmoins privés de Tristan Thompson (protocole sanitaire). Côté Bucks, les présences de Bryn Forbes et de P.J. Tucker restent à confirmer.

0h30 : Raptors – Nuggets : rien ne va plus au Raptors. Les revers s’enchaînent et l’équipe est au cœur de nombreuses rumeurs de trades avec les dossiers Kyle Lowry et Norman Powell. Neuf défaites de suite dont une contre les Rockets qui n’avaient plus gagné depuis 8 milliards d’années. Il sera donc difficile de faire le poids contre des Nuggets en pleine bourre qui visent le top du classement à l’Ouest, même s’ils seront privés de Monte Morris et Gary Harris.

1h00 : Magic – Suns : autre équipe au top dans le Wild Wild West, les Suns se déplacent en Floride pour éclaircir, ou pas, le ciel d’Orlando. Second à l’Ouest, Phoenix pourrait profiter d’un possible faux pas du Jazz pour se rapprocher encore plus de la première place de la Conférence. Face à une équipe d’Orlando toujours décimée par les blessures et au cœur de nombreuses rumeurs, la tâche sera simplifiée pour se rapprocher du sommet. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège comme contre les Wolves la semaine dernière. Abdel Nader sera le seul absent à noter pour les Cactus, tandis que Terrence Ross, Chasson Randle et Mo Bamba sont incertains côté Magic.

1h00 : Bulls – Cavaliers : avec les Playoffs comme objectif, les Bulls – neuvièmes de l’Est – voudront assurer le coup contre les Cavaliers cette nuit. Seulement, Chicago reste une équipe assez irrégulière et l’adversaire en face peut poser des problèmes dans un bon soir. Cependant, Cleveland devra encore faire sans Taurean Prince et Kevin Love (avec Andre Drummond et Matthew Dellavedova évidemment), qui sont out. Côté Chicago, on surveillera le statut de Wendell Carter Jr. et son épaule.

1h00 : Thunder – Grizzlies : un duel intéressant entre deux équipes jeunes et relativement proches au classement, même si les Grizzlies ont un meilleur ratio de victoires. Le Thunder va tout de même chercher à gagner ce match pour se rapprocher du play-in tournament, bien que ça s’annonce compliqué sans Shai Gilgeous-Alexander, forfait. Mis à part Jaren Jackson Jr., Memphis sera au complet.

1h00 : Wolves – Mavericks : match piège (ou pas) pour Dallas qui doit affronter des Wolves en plein réveil. Les hommes de Chris Finch ont en effet atteint la barre symbolique des dix victoires cette saison ! #exploit. Ils commencent aussi à titiller la 14e place des Rockets. Les Mavs ont tout intérêt à gagner pour se détacher un peu plus des Warriors, 9e, et mettre la pression sur les Spurs. Bonne nouvelle puisqu’en dehors de Tyrell Terry et Willie Cauley-Stein, l’effectif sera au complet. Côté Wolves, toujours pas de D’Angelo Russell et Malik Beasley.

1h00 : Rockets – Hornets : les deux équipes ont quelque chose à confirmer ce soir. Les Rockets viennent de briser leur odieuse série de défaites consécutives et une petite victoire supplémentaire serait la bienvenue pour définitivement se remettre dans le bain. En face, les Hornets veulent se convaincre que tout ira bien sans LaMelo Ball et perdre contre l’avant-dernier de l’Ouest ferait alors très mal au moral des Frelons. Hormis leur rookie, tout le monde devrait être là à Charlotte, avec pour seul point d’interrogation Cody Zeller. Incertitude aussi pour Kevin Porter Jr. et Victor Oladipo pour les Rockets. Eric Gordon et David Nwaba seront out.

1h30 : Spurs – Clippers : passés devant le voisin au classement, mais avec un bilan similaire, les Clippers peuvent pousser un peu plus loin les Lakers du podium en prenant l’avantage sur les Spurs ce soir. Mauvaise nouvelle pour la défense des Clips, Patrick Beverley et Serge Ibaka seront out ce soir. Les Spurs quant à eux tiennent le coup et arrivent à rester dans les places pour les Playoffs malgré pas mal d’absences en cours de saison. Cependant, l’infirmerie commence à se vider, même si Rudy Gay et Lonnie Walker IV sont forfaits.

3h00 : Kings – Hawks : ça va un peu mieux pour les Kings, qui parviennent à engranger quelques victoires par-ci par-là malgré une nouvelle saison difficile. Les Hawks, qui ont connu leur première défaite sous l’ère Nate McMillan en début de semaine après huit victoires de suite, voudront cependant reprendre le droit chemin et Sacramento pourrait en faire les frais. Les Hawks sont incertains concernant Danilo Gallinari, marqué questionable, alors que l’Italien est un acteur majeur de cette remontée fantastique des Piou-piou. Pas d’absences particulières à signaler côté Kings en plus de Marvin Bagley III.

3h00 : Jazz – Nets : on fait un bond tout en haut du classement et on passe à la grosse affiche de la soirée. Fragile ces derniers temps, le Jazz accueille des Nets dont le Big Three est liquéfié, et ressemble aujourd’hui plutôt à un Big One avec James Harden qui porte l’équipe. On pourrait même assister à un Big Zéro sachant que le Barbu est incertain, et il est clair qu’une absence enlèverait de l’intérêt à la partie. En plus de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets vont aussi être privés de Landry Shamet et Blake Griffin, ça fait beaucoup avant d’affronter le leader de l’Ouest, qui devrait en plus être au complet ce soir.

Encore une belle soirée de NBA qui nous attend ce mercredi. On branche sa cafetière et on n’oublie pas de confirmer ses picks TTFL, rendez-vous à minuit !

