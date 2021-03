Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Kawhi Leonard qui joue un mauvais tour à son ex

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 24 mars, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

00h00 : Pacers (1,44) – Pistons (3,15)

00h30 : Bucks (1,45) – Celtics (3,15)

00h30 : Raptors (2,30) – Nuggets (1,73)

01h00 : Rockets (2,40) – Hornets (1,66)

01h00 : Timberwolves (4,05) – Mavericks (1,28)

01h00 : Thunder (3,30) – Grizzlies (1,40)

01h00 : Bulls (1,45) – Cavaliers (3,10)

01h00 : Magic (5,25) – Suns (1,20)

01h30 : Spurs (3,05) – Clippers (1,45)

03h00 : Kings (2,40) – Hawks (1,68)

03h00 : Jazz (1,20) – Nets (5,20)

Le pari qu’on sent bien

Kawhi Leonard réalise une performance d’au moins 37 (points – rebonds – passes décisives) chez les Spurs (1,80) : Kawhi Leonard revient sur ses anciennes terres de San Antonio et on s’attend à une grosse perf de sa part. Les Clippers, qui connaissent des hauts et des bas en ce moment, auront besoin d’un Kawhi en mode patron contre la bande à Gregg Popovich, et Leonard aura à cœur de briller. Cette saison, The Klaw réalise une nouvelle campagne très très propre avec 26 points – 6 rebonds – 5 passes de moyenne. C’est ce genre de chiffres qu’il faudra sortir cette nuit pour que ce pari passe.

Le combiné à tenter

Les Bucks battent les Celtics et les Pacers gagnent contre les Pistons (2,09) : miser sur les Bucks avec la possible absence de Giannis Antetokounmpo, ça ne semble pas forcément être une bonne idée au premier abord mais quand on voit la force collective actuelle de Milwaukee, on se dit que les Bucks peuvent très bien taper une équipe de Boston qui continue de décevoir. Milwaukee reste sur 12 victoires en 13 matchs dont un blowout face aux Pacers (+27), tout ça sans Giannis, alors que les Celtics galèrent pas mal en ce moment (cinq défaites en sept matchs). Dans l’autre partie du combiné, on mise sur les Pacers, qui vont affronter les Pistons, lanterne rouge de l’Est. Là encore, de potentielles absences avec Malcolm Brodgon et Myles Turner incertains (ils étaient forfaits contre Milwaukee déjà), mais Indiana a quand même assez de ressources pour prendre le dessus sur Detroit.

Une petite folie pour finir ?

Anthony Edwards marque au moins 25 points contre les Mavericks (2,55) : un petit pari sur un rookie qui cartonne pas mal en ce moment ? Pourquoi pas. Auteur de quelques explosions au scoring récemment, Anthony Edwards pourrait bien enchaîner face aux Mavericks.

